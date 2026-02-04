El Gobierno aprueba el cauce legal para que Defensa participe en los grandes programas de armamento de la UE

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en las últimas horas a un real decreto que crea el marco jurídico para que el Ministerio de Defensa pueda integrarse en los grandes programas europeos de adquisición de armamento y proyectos colaborativos. La norma adapta a la legislación española el Reglamento (Unión Europea) 2025/1106, que regula las compras conjuntas y cofinanciaciones en el ámbito de la defensa entre estados miembros.

La medida habilita al Ministerio de Defensa a participar en contrataciones de obras, servicios y suministros de material militar que se lleven a cabo de forma conjunta entre varios países de la Unión Europea. El decreto exige acuerdo previo del Consejo de Ministros para cada participación, reforzando el control político y presupuestario sobre estos compromisos internacionales.

Además de compras conjuntas, la norma faculta al departamento de Margarita Robles para integrarse en proyectos multinacionales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en defensa. Esto incluye transferencia de tecnología y apoyo logístico asociado a programas europeos en materia de armamento, sistemas y capacidades estratégicas que buscan la interoperabilidad y competitividad industrial.

El real decreto ha sido aprobado en un contexto de creciente cooperación europea en defensa, impulsada por la guerra en Ucrania y el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de la UE, en el que han empezado a surgir importantes proyectos de cooperación europea para desarrollar de forma conjunta sistemas de armas para los cinco dominios: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.

Este nuevo marco da cobertura al instrumento Security Action for Europe (SAFE) de la UE, dotado de hasta 150.000 millones de euros en préstamos para inversiones en industria de defensa europea. España ha solicitado 1.000 millones de euros en fondos que le han sido concedidos hace unas semanas. Otros 19 países han solicitado de momento fondos a la UE y les han sido aprobados.