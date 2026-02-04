Estados Unidos envía tres buques de guerra a Haití en plena crisis interna del país y en un clima de tensión con Cuba

El Gobierno de Estados Unidos ha desplazado tres buques de guerra hasta la bahía de Puerto Príncipe, Haití, en plena crisis de seguridad y política interna del país caribeño. La Embajada estadounidense ha confirmado su llegada en las últimas horas, tras zarpar desde bases navales en el Caribe bajo órdenes del secretario de Defensa, en una operación que busca reforzar "seguridad y estabilidad" en el país afectado por violencia de pandillas.

La flota desplegada está encabezada por el destructor USS Stockdale (DDG-106), de la clase Arleigh Burke y con sistema de combate AEGIS, acompañado de dos patrulleras de la Guardia Costera: el USCGC Stone (WMSL-758) y el USCGC Diligence (WMEC-616). Estas naves cuentan con sensores avanzados y sistemas de comunicaciones que les permiten coordinar operaciones marítimas complejas en zonas críticas.

La llegada se produce como parte de la "Operación Southern Spear", una iniciativa anunciada por el Comando Sur de EE. UU. que, según Washington, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, el crimen organizado y apoyar esfuerzos humanitarios regionales. La operación combina recursos de la Marina y de la Guardia Costera para ampliar la vigilancia y capacidad de respuesta en el Caribe y zonas adyacentes.

Los buques entraron específicamente en la bahía de Puerto Príncipe, la capital haitiana, un punto estratégico tanto para la seguridad marítima como para la logística de ayuda. La presencia del USS Stockdale, por su potencia ofensiva y sensores avanzados, junto a los buques de la Guardia Costera, envía una señal militar de alto perfil en un momento en que la situación en Haití sigue siendo de extrema fragilidad institucional.

Este movimiento se produce en un contexto de tensiones regionales, incluidas preocupaciones por la proximidad geográfica con Cuba, que se encuentra a menos de 400 km al oeste de Haití. Aunque la misión se justifica oficialmente como una operación de seguridad y apoyo, se abre la posibilidad de que ese despliegue de buques estadounidenses en estas aguas tengas implicaciones estratégicas más amplias.