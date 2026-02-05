¿Hacia una nueva carrera nuclear? Expira el tratado Nuevo Start que limitaba el arsenal nuclear de EEUU y Rusia

El tratado Nuevo START, último gran acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, ha dejado de estar vigente este 5 de febrero de 2026 tras expirar la prórroga firmada en 2021. Su desaparición pone fin a más de medio siglo de límites verificables sobre los arsenales estratégicos de las dos principales potencias nucleares del mundo, sin que exista un pacto alternativo que lo sustituya.

El Nuevo START fue firmado en abril de 2010 en Praga, en un contexto de distensión tras la Guerra Fría. El acuerdo fue impulsado por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, con la intención declarada de reducir riesgos nucleares y reforzar la estabilidad estratégica entre Washington y Moscú mediante compromisos jurídicamente vinculantes.

El tratado establecía límites claros y cuantificables. Cada país no podía desplegar más de 1.550 ojivas nucleares estratégicas ni superar los 700 sistemas de lanzamiento operativos, entre misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos. Además, incluía inspecciones presenciales, intercambio de datos y notificaciones obligatorias para garantizar transparencia y control mutuo.

Durante más de una década, el Nuevo START fue considerado un pilar básico de la seguridad internacional. Su vigencia evitó una escalada descontrolada en la modernización nuclear y permitió mantener canales de comunicación incluso en momentos de fuerte tensión política. Para expertos y diplomáticos, su existencia redujo el riesgo de errores de cálculo y contribuyó a contener una nueva carrera armamentística.

El tratado fue prorrogado en 2021 por cinco años, poco antes de su vencimiento original, durante las presidencias de Joe Biden y Vladímir Putin. Sin embargo, el deterioro de las relaciones bilaterales, agravado por la invasión rusa de Ucrania, bloqueó cualquier negociación para un acuerdo sucesor. Rusia llegó a suspender su participación, aunque sin abandonarlo formalmente.

Con la expiración del Nuevo START, Estados Unidos y Rusia quedan por primera vez desde los años setenta sin límites pactados sobre sus arsenales nucleares estratégicos. Esta situación alimenta el temor a un aumento del número de ojivas desplegadas y a una mayor opacidad militar, en un contexto internacional marcado por conflictos abiertos y crecientes tensiones entre grandes potencias.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reaccionó alertando de que la expiración del tratado supone "un momento grave para la paz y la seguridad internacionales". Guterres instó a Washington y Moscú a retomar el diálogo de forma urgente y a negociar un nuevo marco de control de armas que restablezca límites verificables y reduzca el riesgo nuclear global.