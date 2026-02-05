Paracaidistas y boinas verdes: así es el despliegue del Ejército de Tierra en las mayores maniobras de la OTAN de 2026

Dos unidades de élite del Ejército de Tierra, la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas y el Mando de Operaciones Especiales (MOE) van a constituir la representación terrestre de las Fuerzas Armadas españolas en Steadfast Dart 26, las maniobras más importante y numerosas de la OTAN este año 2026, y que en su componente marítimo tendrán el puesto de mando instalado en un barco de la Armada.

Alemania será el escenario de los ejercicios programados, que recrearán un conflicto de alta intensidad, como el que se podría producir en caso de que un país como Rusia agrediese a un estado miembro de la Alianza Atlántica. El objetivo será poner a prueba la capacidad de reacción rápida de las fuerzas aliadas y de la denominada Allied Reaction Force, las unidades en alerta para responder de manera instantánea una posible agresión militar.

La Brigada Paracaidista aportará al grueso de la fuerza española con un grupo táctico de 500 militares con puesto de mando, un batallón de infantería, una sección de zapadores, una sección de artillería de campaña, una sección de artillería de antiaérea. Además, les acompañarán un elemento de apoyo nacional de 200 efectivos y una unidad de helicópteros formada por dos aparatos NH90 de las FAMET.

El Mando de Operaciones Especiales (MOE), por su parte, desplegará un grupo terrestre de operaciones especiales, personal de apoyo al cuartel general específico, una unidad de transmisiones reforzada con efectivos de la Armada y del Ejército del Aire, así como medios logísticos. El componente aéreo incluirá dos helicópteros Cougar y una unidad de apoyo al despliegue para operaciones especiales en entornos hostiles y complejos simulados realistas.

La proyección de las fuerzas españolas supone un complejo despliegue nacional y estratégico. Las unidades se han concentrado en los puertos de Cartagena y Santander, desde donde el material y los vehículos se trasladan combinando transporte terrestre, marítimo y aéreo, civil y militar. En este proceso participa también el buque logístico del Ejército de Tierra Ysabel como elemento clave de sostenimiento operativo aliado en Europa.

Una vez en territorio alemán, las fuerzas iniciarán la fase de recepción, concentración y movimiento a vanguardia, conocida como RSOM. Desde ahí se desplazarán a los campos de maniobras de Trauen y Hohne, donde se integrarán en los distintos agrupamientos tácticos multinacionales antes del inicio pleno de las operaciones del ejercicio previstos por la OTAN para 2026 en Alemania durante febrero de alta exigencia operativa.

El ejercicio concluirá con un Distinguished Visitors Day el 20 de febrero en Bergen, tras el cual las unidades españolas no regresarán de inmediato. Integradas en el mando terrestre aliado, continuarán su adiestramiento con la participación en el ejercicio alemán Quadriga 26 y en unas maniobras nacionales posteriores en el centro de Hohne hasta marzo, reforzando interoperabilidad y cohesión aliada en Europa central y oriental.

En total, el Ejército de Tierra desplegará unos 750 militares, 230 vehículos y 25 contenedores de material, en uno de los mayores esfuerzos logísticos recientes de las Fuerzas Armadas españolas en el marco OTAN. Steadfast Dart 26 sirve así como banco de pruebas realista para medir la capacidad de España de proyectar fuerza y sostenerla lejos de sus bases con rapidez y credibilidad aliada conjunta.