Cinco fragatas F-100 desplegadas a la vez: un hito operativo y logístico que la Armada vuelve a repetir

La Armada española mantiene actualmente desplegadas de forma simultánea en distintos escenarios operativos a sus cinco fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán. Aunque no es una situación inédita, sí resulta poco habitual por la complejidad que implica sostener a la vez a toda una serie de escoltas de alta capacidad. El despliegue refleja un esfuerzo relevante de planificación, mantenimiento y coordinación logística tras más de dos décadas de servicio.

Las F-100 son buques de más de 6.000 toneladas concebidos para misiones de escolta, defensa aérea y operaciones multinacionales. Mantenerlas todas en la mar al mismo tiempo exige ajustar con precisión los ciclos de mantenimiento, adiestramiento y descanso de dotaciones. La experiencia acumulada por la Armada permite alcanzar este tipo de situaciones puntuales sin comprometer la seguridad ni la disponibilidad futura de las unidades.

El reto no es solo operativo, sino también logístico e industrial. El Arsenal de Ferrol desempeña un papel central en el sostenimiento de la clase, coordinando trabajos de mantenimiento programado y correctivo. A ello se suma la colaboración con la industria nacional, imprescindible para garantizar repuestos, apoyo técnico y la continuidad de sistemas complejos que, pese a su madurez, siguen siendo plenamente operativos.

Este despliegue coincide además con una etapa clave para el futuro de las fragatas. En diciembre de 2025 se firmó el contrato del programa de modernización de media vida, con una inversión prevista de 3.200 millones de euros hasta 2036. De hecho, Estados Unidos ha dado luz verde esta semana a buena parte del material necesario. El objetivo es mitigar obsolescencias y adaptar tanto la plataforma como los sistemas de combate a los escenarios operativos previstos para las próximas décadas.

Las F-100 fueron pioneras en Europa en incorporar el sistema de combate AEGIS, una capacidad que marcó un salto cualitativo en la defensa aérea naval española. A día de hoy siguen figurando entre los escoltas más capaces del entorno europeo, como demuestra su presencia habitual en ejercicios con lanzamiento real de misiles y en agrupaciones navales permanentes de la OTAN.

En el plano operativo, cada una de las cinco fragatas desarrolla misiones distintas junto a aliados. La F101 Álvaro de Bazán se integra en el grupo de combate del portaaviones francés Charles de Gaulle durante el ejercicio Orión 26, mientras que la F102 Almirante Juan de Borbón ejerce como buque de mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN, una tarea exigente en términos de mando y control.

La F103 Blas de Lezo se encuentra en Estados Unidos participando en el proceso de certificación Comptuex de la U.S. Navy, una fase imprescindible para operar con grupos aeronavales estadounidenses. Por su parte, la F104 Méndez Núñez actúa como plataforma naval en la activación Eagle Eye, integrada en el Sistema de Defensa Aérea nacional en coordinación con otros ejércitos.

La F105 Cristóbal Colón completa el despliegue participando en el ejercicio OTAN Steadfast Dart 26 en el mar Báltico, un entorno de alto interés estratégico para la Alianza. Su presencia refuerza la contribución española a las misiones de disuasión y adiestramiento colectivo sin que ello suponga una novedad excepcional dentro de la actividad habitual de la Flota.

Aunque la coincidencia de las cinco F-100 en la mar no es frecuente, tampoco es un hecho extraordinario en la trayectoria de la Armada. Se trata de una situación alcanzable de forma puntual cuando la planificación lo permite y las necesidades operativas así lo requieren, sin alterar los equilibrios a largo plazo de mantenimiento y preparación.