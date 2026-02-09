Escribano EM&E y GMV firman un acuerdo para colaborar en los programas del SILAM y los obuses autopropulsados

Escribano EM&E y GMV han sellado un acuerdo estratégico para colaborar en el desarrollo de dos de los programas de artillería más relevantes para las Fuerzas Armadas: el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) y los futuros obuses autopropulsados ATP. El pacto une la capacidad industrial del grupo presidido por Javier Escribano con el peso tecnológico de GMV en sistemas de mando, control y dirección de tiro.

En el caso del programa de obuses autopropulsados, se trata del mayor contrato terrestre que está actualmente en marcha en España, superando los 7.000 millones. Un proyecto clave para el Ejército de Tierra que, sin embargo, se encuentra inmerso en una batalla judicial en los tribunales tras el recurso presentado por GDELS-Santa Bárbara Sistemas. Pese a ese escenario, Escribano EM&E y GMV han avanzado para posicionarse como actores centrales del futuro sistema.

GMV aportará al programa ATP su tecnología en sistemas de dirección y control de tiro, así como la integración con el sistema nacional de mando y control de artillería TALOS. El objetivo es dotar a los nuevos obuses, tanto sobre ruedas como sobre cadenas, de capacidades digitales avanzadas, con software y hardware desarrollados y mantenidos íntegramente en España.

La colaboración también se extiende al programa SILAM, llamado a recuperar una capacidad perdida por el Ejército de Tierra desde que se dieran de baja los sistemas Teruel. En este ámbito, GMV será responsable del sistema de dirección y control de tiro del lanzador y del módulo de navegación de los cohetes guiados. Un elemento clave para garantizar precisión, interoperabilidad y autonomía operativa en uno de los sistemas más sensibles de la artillería moderna.