El Gobierno tira de triquiñuela para pagar las misiones en el exterior: usa 700 millones del fondo de contingencia

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer trampas contables para financiar las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. El Consejo de Ministros ha aprobado en las últimas horas una partida de casi 700 millones de euros para pagar estos despliegues militares lejos de nuestras fronteras. Una bolsa de dinero que va a salir del Fondo de Contingencia, que depende del Ministerio de Defensa

¿Qué es el Fondo de Contingencia? Se trata de una bolsa económica de dinero que el Gobierno se reserva para cubrir gastos imprevistos, urgentes y no planificados. La cuestión es que estas misiones militares en el exterior no son imprevistas, pues en muchos casos llevan más de una década en marcha, y han sido perfectamente planificadas. Es decir, que no cumplen con los requisitos para ser pagadas con el Fondo de Contingencia.

Una triquiñuela económica que ha sido abiertamente censurada en más de una ocasión por el Tribunal de Cuentas. Incluso, el Tribunal Constitucional llegó a echar abajo un real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que trató de pagar tanto las misiones en el exterior como los entonces denominados Programas Especiales de Armamento (PEAs) con el Fondo de Contingencia.

Ésta no es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez emplea este método para financiar estas misiones. Por un lado, para dar la sensación de que la inversión en Defensa es menor y quitarse problemas con sus socios de Gobierno. Por el otro, porque es un escenario político sin presupuestos –se siguen prorrogando los del año 2023– es una forma de no descapitalizar al Ministerio de Defensa.

En el mismo acuerdo en el que se fija este pago de las misiones en el exterior con el Fondo de Contingencia, el Ejecutivo fija en 400 el número máximo de observadores, monitores y asesores militares que España podrá desplegar hasta diciembre de 2026 a petición de Exteriores. Estos efectivos podrían participar en misiones de diplomacia, gestión de crisis o ayuda humanitaria, incluso en escenarios sensibles como la evolución del conflicto en Gaza.

Asimismo, se prorroga la autorización para que la Unidad Militar de Emergencias y otras unidades puedan realizar despliegues de corta duración en el extranjero ante catástrofes o situaciones de grave riesgo. Se trata de intervenciones urgentes en apoyo de países aliados o socios, dentro de los compromisos bilaterales asumidos por España.