Los países de la OTAN cierran la crisis interna en torno a Groenlandia con una misión militar conjunta en el Ártico

La isla de Groenlandia ha puesto en jaque a la OTAN durante los últimos meses. La aspiración de Donald Trump de anexionarse para Estados Unidos un territorio estratégico que ha estado bajo control de Dinamarca desde hace más de dos siglos ha tensado las relaciones internas de la organización hasta un punto antes desconocido. Por momentos, daba la sensación que la Alianza Atlántica podía llegar a implosionar.

Pero este miércoles, a pocas horas de un encuentro clave de los ministros de Defensa de los países aliados, parece que todo se ha calmado de golpe. La OTAN ha anunciado el lanzamiento de una misión militar conjunta en el Ártico con el objetivo declarado de reforzar la estabilidad regional, blindar las rutas estratégicas y enviar un mensaje inequívoco de unidad tras semanas de fricciones diplomáticas.

La operación, bautizada como "Centinela del Ártico", contempla el despliegue coordinado de buques, aeronaves de patrulla marítima y capacidades de vigilancia satelital en el entorno de Groenlandia y el mar de Noruega. Fuentes aliadas han subrayado que se trata de una misión defensiva y disuasoria, integrada en la estructura de mando de la OTAN, con participación de Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Canadá y otros socios europeos.

Con la nueva misión, de la que todavía no se conocen los detalles, la Alianza busca reconducir la situación bajo un paraguas común. El mensaje es claro: cualquier iniciativa en el Ártico se canalizará a través de estructuras multilaterales, evitando decisiones unilaterales que puedan fracturar la cohesión interna. El mando será rotatorio y las operaciones estarán coordinadas desde el cuartel general aliado, con reglas de actuación previamente consensuadas.

El anuncio llega después de intensas conversaciones entre Washington y Copenhague, que habían mantenido un pulso diplomático sin precedentes dentro de la Alianza. Dinamarca insistía en la integridad territorial del Reino danés, mientras que desde sectores políticos estadounidenses se alimentaba el debate sobre la relevancia estratégica de la isla, clave para el control del Ártico y las rutas marítimas emergentes.

La tensión había generado inquietud en muchas capitales europeas, temerosas de que una crisis bilateral derivara en un choque interno de mayores dimensiones. La OTAN, que en los últimos años ha reforzado su presencia en el flanco oriental frente a Rusia, veía cómo se abría un frente inesperado en el norte. El riesgo no era solo militar, sino político, porque la credibilidad de la organización estaba en juego.