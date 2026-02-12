El submarino S-81 Isaac Peral de la Armada inicia su primera misión con la OTAN en el Mediterráneo

El submarino S-81 Isaac Peral de la Armada ha zarpado en las últimas horas desde su base en Cartagena para incorporarse a una operación de la OTAN en el Mar Mediterráneo, en el que supone su primer despliegue internacional desde que alcanzó la capacidad operativa. La misión se enmarca en el refuerzo de la disuasión y la vigilancia aliada en un escenario estratégico marcado por la creciente actividad naval en la región.

La integración en una agrupación naval aliada permitirá comprobar en un entorno real la interoperabilidad del S-81 con medios de otros países aliados. El submarino operará bajo mando OTAN, compartiendo información táctica y participando en ejercicios coordinados que pondrán a prueba su capacidad de actuación en escenarios de amenaza multidominio.

La participación del S-81 Isaac Peral se produce tras superar un exigente proceso de pruebas en mar, certificaciones técnicas y ejercicios avanzados de combate. La dotación ha completado adiestramientos específicos en guerra antisubmarina, antisuperficie y obtención de inteligencia, validando los sistemas de combate y sensores que distinguen a la nueva serie S-80 frente a generaciones anteriores.

Entre sus principales activos figuran un avanzado sistema de combate, sensores de última generación y capacidad para lanzar torpedos pesados y misiles antibuque. El submarino puede realizar misiones de inteligencia, reconocimiento y apoyo a fuerzas especiales, convirtiéndose en una plataforma clave para operaciones conjuntas en escenarios de alta complejidad táctica.