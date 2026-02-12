GDELS-Santa Bárbara Sistemas incorpora a la asturiana Piedrafita al programa de blindados para Letonia

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha avanzado en la integración de su cadena de suministro española al incorporar a la empresa Piedrafita en el programa internacional de vehículos de combate de infantería Hunter. La compañía asturiana suministrará el sistema de amortiguación, garantizando que el blindado cumpla con los exigentes requisitos operativos de las fuerzas armadas de Letonia y consolidando la participación de la industria española.

El vehículo Hunter, basado en la plataforma ASCOD, se ensamblará en las plantas de Trubia y Alcalá de Guadaíra. La incorporación de Piedrafita permite que los primeros sistemas de amortiguación se integren de forma eficiente, optimizando la suspensión y movilidad del blindado. Se espera que las primeras unidades de Hunter lleguen a Letonia en primavera, cumpliendo los plazos de entrega establecidos por el Ministerio de Defensa letón.

Piedrafita aporta una solución desarrollada íntegramente en España y adaptada a los estándares de los blindados Hunter. La colaboración entre GDELS-SBS y Piedrafita cuenta con una trayectoria consolidada, que se remonta a programas nacionales como Pizarro Fase 1 y se ha extendido durante más de una década a contratos internacionales, generando un volumen acumulado de contratación superior a 15 millones de euros.

El sistema de amortiguación suministrado por Piedrafita ya ha sido entregado e iniciado su proceso de integración en los vehículos Hunter. Este elemento crítico permite que la plataforma mantenga niveles óptimos de movilidad, absorbiendo impactos y mejorando la capacidad de despliegue en escenarios operativos diversos, demostrando la competitividad y fiabilidad de la industria española en programas de alta exigencia tecnológica.