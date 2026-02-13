El PP cuestiona la elección de Indra como el "campeón nacional" de la Defensa y la entrega a dedo de 16.000 millones

El Partido Popular ha elevado el tono contra la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez en el sector de la industria española de Defensa y ha puesto en cuestión la designación de Indra como supuesto "campeón nacional" para los programas terrestres. Los populares denuncian la entrega "a dedo" de hasta 16.000 millones de euros y rechazan cualquier operación de fusión con Escribano EM&E en el actual contexto.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha considerado que el planteamiento del Ejecutivo es, como mínimo, sospechoso desde el origen. "La elección de Indra como campeón nacional es, cuanto menos, curiosa. Si había la idea de fortalecer la base industrial de Indra con una empresa industrial que era propiedad de una familia, es extraño que hagas presidente de Indra al dueño de esa empresa", ha afirmado.

Para Nadal, ese movimiento inicial ha marcado toda la operación posterior. "A partir de ahí, lo que te dice es que esa operación no ha sido normal desde el principio", ha sostenido. Por ello, ha advertido de que su partido estará "altamente vigilante de las asignaciones contratos sin concurso público que recibe Indra y sus contrataciones, y también contratos con otras empresas de interés".

El PP pone el foco en el volumen de recursos comprometidos. "Hay 16.000 millones asignados a Indra, una empresa semipública. ¿Por qué solo se estudia esta alternativa? ¿Por qué no hay licitaciones abiertas cuando no es una empresa totalmente pública?", se ha preguntado Nadal. A su juicio, el Gobierno ha cerrado el abanico de opciones de manera "injustificada". Una tesis que avala la posición de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en la guerra judicial de contratos.

Los populares también han cuestionado la lógica empresarial de la maniobra de fusión entre Indra y Escribano EM&E. "Se está planteando una posible operación que no sigue los cánones habituales de ninguna operación societaria para fortalecer el sector de la defensa", ha advertido el dirigente popular, que ha considerado que no responde a criterios industriales sólidos sino a una hoja de ruta política previamente decidida.

Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales, el PP no lo descarta. "Por ahora pedimos explicaciones de por qué se ha elegido esa empresa. ¿Era la única? ¿Era la única posibilidad que pasaba por que el presidente de Indra fuese el propietario de esa compañía?", se ha preguntado Nadal. Además, ha recordado que fue "elección del Gobierno" cambiar al presidente de Indra para mandar al anterior a Telefónica.

Nadal ha asegurado que la estrategia tampoco es compartida por todos dentro del propio Ejecutivo. "Hay conflictos dentro del Gobierno. Están divididos y no todos quieren la fusión con Escribano EM&E. La única posibilidad que se ha barajado es Indra, con el voto favorable del consejero de la SEPI para llegar a algún tipo de acuerdo.

Para el Partido Popular, el problema es estructural. "Esto es complejo y extraño. Indra es una sociedad en la que el Estado solo tiene una participación limitada del 28 por ciento y aun así es elegida por el Gobierno como campeón para el Ejército de Tierra sin tener base industrial suficiente para ello", ha denunciado Nadal, que insiste en que "no ocurre en ningún país mundo".

La formación de Alberto Núñez Feijóo se ha opuesto frontalmente a esta línea estratégica. "El PP se opone a esta línea estratégica. No se nos ocurriría plantear operaciones societarias con este conflicto de intereses", ha subrayado Nadal. Y ha rematado: "Si en la cabeza del Gobierno y de la SEPI estaba algún acuerdo con Escribano, no le haces presidente de la compañía o habrías promovido una separación total. Es un conflicto de intereses de caballo".