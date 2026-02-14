Estados Unidos abandona a Ucrania a su suerte: la ayuda europea a Kiev triplica ya a la de Washington

Estados Unidos ha abandonado a Ucrania a su suerte. Si su apoyo fue fundamental en el inicio de la invasión rusa de Ucrania para que las tropas de Kiev resistiesen el envite inicial y evitaran la ocupación de buena parte del país, la realidad es que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la situación ha cambiado por completo. La ayuda militar, económica y humanitaria al Gobierno ucraniano por parte de Estados Unidos se ha desplomado completamente.

Europa se ha convertido desde hace meses en el gran bastión de la resistencia ucraniana y su importancia vital para el Gobierno de Kiev se va acrecentando cada mes que pasa. Así queda reflejado en la última actualización de datos del Ukraine Support Trucker, el observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán considerado como uno de los más influyentes del mundo.

La ayuda prestada o comprometida (militar, económica y humanitaria) por Europa triplica a la de Estados Unidos, cuando en el barómetro anterior tan sólo la duplicaba. La ayuda europea ya enviada (201.400 millones) y la confirmada y pendiente de asignar (178.800 millones) alcanza los 380.200 millones. La de Estados Unidos se ha quedado en 118.950 millones (114.600 asignados y 4.350 pendientes de asignar), la misma cifra desde abril de 2025.

Diferencias y evolución de la ayuda a Ucrania de Estados Unidos y Europa.

Eso sí, Estados Unidos sigue encabezando el análisis individualizado de la ayuda ya enviada, aunque la Comisión Europa va recortando distancias. Washington ha enviado hasta ahora los 114.600 millones ya comentados (64.600 millones en ayuda militar, 46.600 millones en financiera y 3.420 millones en humanitaria), mientras que desde Bruselas se han enviado 84.060 millones (81.210 millones en ayuda financiera y 2.850 millones en ayuda humanitaria).

En la tercera posición de esta variable aparece Alemania con 25.070 millones (20.010 millones en ayuda militar, 1.450 millones en ayuda financiera y 3.610 millones en ayuda humanitaria), seguida de Reino Unido con 19.270 millones (14.280 millones en ayuda militar, 3.780 millones en ayuda financiera y 1.210 millones en ayuda humanitaria) y Canadá con 13.660 millones (4.680 millones en ayuda militar, 8.420 millones en financiera y 560 millones en humanitaria).

Las siguientes posiciones son para Dinamarca con 10.950 millones (9.950 millones en ayuda militar, 120 millones de ayuda financiera y 880 millones en ayuda humanitaria), Japón con 10.470 millones (8.800 millones de ayuda financiera y 1.670 millones en humanitaria) y Países Bajos con 10.390 millones (8.610 millones en ayuda militar, 720 millones en ayuda financiera y 1.060 millones en ayuda humanitaria).

Análisis específico de armamento

El Ukraine Support Trucker incluye también análisis más específicos sobre la ayuda militar. Por ejemplo, en el apartado sobre carros de combate sitúa a Polonia es el mayor contribuyente (318 unidades), por delante de países como Países Bajos (104 unidades), Dinamarca (94 unidades), Estados Unidos (76 unidades), República Checa (62 unidades), Australia (49 unidades), España (29 unidades) y Eslovenia (28 unidades).

En el estudio sobre vehículos blindados de infantería, el mayor contribuyente hasta el momento ha sido Estados Unidos (305 unidades), seguido por Países Bajos (294 unidades), Alemania (204 unidades), República Checa (131 unidades), Dinamarca (100 unidades), Suecia (70 unidades), Grecia (60 unidades) y Polonia (42 unidades).

En el análisis sobre artillería de 152/155mm enviados por los países aliados desde el inicio de la agresión militar, destaca Estados Unidos (201 unidades), seguida por Alemania (110 unidades), Reino Unido (94 unidades), Italia (76 unidades), Francia (69 unidades), Suecia (44 unidades) y Dinamarca (42 unidades).

En la variable de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, el país con una mayor aportación de unidades hasta la fecha es Estados Unidos (41 unidades), seguido a continuación por República Checa (12 unidades), Noruega (11 unidades), Alemania (8 unidades), Reino Unido (6 unidades) y Francia (4 unidades).

En cuanto a sistemas de misiles para defensa aérea, el mayor contribuyente hasta el momento ha sido Alemania (19 unidades), a la que siguen Estados Unidos (18 unidades), República Checa (16 unidades), Reino Unido (13 unidades), España (8 unidades) e Italia (3 unidades).