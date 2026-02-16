Polonia estudia hacerse con sus propias bombas nucleares: "Estamos al borde del conflicto armado"

La preocupación por la amenaza rusa es especialmente intensa en Polonia y otros países del este de Europa hasta el punto de plantearse, en medio de las dudas sobre el respaldo estadounidense, hacerse con armamento nuclear. En una entrevista en la cadena Polsat, el presidente polaco, Karol Nawrocki, se declaró un "gran defensor de que Polonia se sume al proyecto nuclear".

"Somos un país que está al borde del conflicto armado. Es evidente cuál es la actitud agresiva e imperialista de la Federación Rusa hacia Polonia", señaló Nawrocki enfatizando la necesidad de que su país se prepare "incluso con potencial nuclear". "Rusia puede reaccionar agresivamente a cualquier cosa", destacó.

"Esta vía, con respeto a toda la legislación internacional, es la que debemos seguir. Tenemos que actuar en esta dirección", apuntó el presidente de Polonia, un país que está embarcado en la construcción de su primera central nuclear para aumentar su independencia energética.

Anteriormente, tanto el propio Karol Nawrocki como el gobierno polaco habían expresado su disposición a albergar bombas atómicas de otros países a imagen de lo que ya hacen países como Alemania, que almacena hasta una veintena de bombas estadounidenses en la base aérea de Büchel en el marco del paraguas nuclear estadounidense.

Políticos polacos también se habían manifestado a favor de colaborar en la creación de un futuro paraguas nuclear europeo liderado por Francia ante el golpe de timón de la administración Trump. Casi el 58 por ciento de los polacos está a favor de que el país disponga de su propio armamento nuclear y un 30 por ciento señala que el proyecto tendría que hacerse en colaboración con otros países europeos.