El mayor portaaviones nuclear de Estados Unidos atraviesa el estrecho de Gibraltar rumbo a Irán

El portaaviones más grande de la Marina de Estados Unidos, el CVN-78 USS Gerald R. Ford, ha cruzado en las últimas horas el Estrecho de Gibraltar a una velocidad sostenida superior a 20 nudos, escoltado por destructores clase Arleigh Burke y un crucero Ticonderoga. Se dirige hacia el mar Mediterráneo oriental, buscando llegar al Golfo Pérsico, exactamente a las proximidades de Irán, en un momento de máxima tensión entre Washington y Teherán.

El Gerald R. Ford tiene 337 metros de eslora y 78 de manga en cubierta de vuelo, desplaza más de 100.000 toneladas y está impulsado por dos reactores nucleares A1B de nueva generación. El buque puede operar hasta 75 aeronaves, entre cazas F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Lightning II, aviones E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60R. Sus catapultas electromagnéticas EMALS permiten 160 salidas diarias en operaciones sostenidas, superando ampliamente a la anterior clase Nimitz.

Según ha explicado el Pentágono, el grupo de combate incluye al menos cinco escoltas de superficie y un submarino clase Virginia. La defensa aérea se articula en torno al sistema Aegis y misiles SM-2 y SM-6, además de capacidades antimisil balístico. El portaaviones incorpora radares AN/SPY-3 de banda X y avanzados sistemas de guerra electrónica.

La previsión es que el Ford se integre en el área de operaciones del portaaviones CVN-72 USS Abraham Lincoln, actualmente desplegado en el teatro de Oriente Medio. La coincidencia de dos portaaviones nucleares en la zona multiplica la capacidad ofensiva aérea embarcada y eleva el número potencial de salidas combinadas por encima de 250 diarias en caso de crisis abierta.

El movimiento naval coincide con maniobras iraníes en el Estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial transportado por mar. Teherán ha ensayado lanzamientos de misiles antibuque Noor y Qader, además de drones Shahed de reconocimiento. Washington vigila especialmente las baterías costeras y las lanchas rápidas de ataque.