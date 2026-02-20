El comisario de Defensa de la UE alerta: no tenemos ni el 50% de las capacidades que pide la OTAN

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha alertado este viernes de que los países de la Unión Europea carecen de al menos la mitad de las capacidades militares que exige la OTAN. Según sus declaraciones, la falta de inversión, coordinación y modernización limita la capacidad de respuesta frente a amenazas externas y compromete la seguridad colectiva de los Estados miembros.

En un desayuno informativo celebrado en Madrid, ha destacado que todos los países, incluido España, deben implicarse más para fortalecer la defensa común. Modernizar equipos, mejorar la interoperabilidad y participar activamente en ejercicios conjuntos han sido los pasos que ha considerado como esenciales para garantizar que Europa pueda responder a crisis y conflictos de manera autónoma y eficaz.

Respecto a la brecha de capacidades que afecta a la logística, la formación de tropas y el equipamiento estratégico, ha señalado la necesidad de invertir más en defensa aérea, transporte estratégico, ciberseguridad y sistemas avanzados, y ha afirmado que la dependencia de recursos externos limita la autonomía europea frente a amenazas crecientes.

El comisario europeo ha apuntado a España, como miembro clave de la UE y de la OTAN, y ha asegurado debe acelerar la modernización de sus ejércitos. Según ha dicho, la flota naval, los sistemas de defensa aérea y la preparación de unidades rápidas son áreas donde las Fuerzas Armadas españolas pueden contribuir decisivamente a reforzar la seguridad europea y cumplir con sus compromisos internacionales.