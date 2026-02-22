Albares sobre la defensa de la UE: "No podemos tener 27 ejércitos que cubran todas las necesidades de seguridad"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desgranado la estrategia exterior de España en un contexto de máxima tensión internacional en una entrevista con El Periódico de Catalunya. El jefe de la diplomacia española ha abogado por una mayor integración militar europea, argumentando que la Unión Europea no puede permitirse mantener "27 ejércitos nacionales" que pretendan responder de forma aislada a "todas las necesidades de seguridad".

Seguridad europea y el factor Trump

Para Albares, el fortalecimiento de una defensa común no colisiona con la Alianza Atlántica. Según ha explicado, "un pilar europeo de la OTAN fuerte refuerza a la UE, de la misma forma que un Ejército norteamericano fuerte redunda en beneficio de la UE". Respecto a las relaciones con la administración de Donald Trump, el ministro ha negado presiones para elevar el gasto militar tras reunirse con el embajador Benjamín León.

Sin embargo, España ha marcado distancias con Washington en el conflicto de Oriente Próximo al declinar la invitación para integrarse en la Junta de Paz para Gaza. Albares justifica esta negativa en la ausencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y las "dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional", sentenciando que "no tiene sentido que participemos en una entidad en la cual no está representada la ANP".

Conflictos en Ucrania y movimientos en Venezuela

Sobre la invasión rusa, el ministro se muestra pesimista respecto a la actitud de Vladímir Putin, de quien asegura que "no se plantea, no ya una auténtica paz, sino ni siquiera un alto el fuego".

Por contra, ha mostrado una postura más aperturista hacia Venezuela tras la reciente ley de amnistía. Albares ha anunciado que España pedirá formalmente el fin de las sanciones a Delcy Rodríguez, señalando que si Caracas avanza en la "dirección correcta", la Unión Europea debe emitir "una señal fuerte".

Gibraltar, Marruecos y ayuda a Cuba

En el ámbito regional, Albares ha confirmado que el acuerdo técnico sobre Gibraltar está prácticamente cerrado: "Hay un texto jurídico que se hará público pronto y sobre el que estuvimos negociando mucho tiempo". Ha garantizado, además, que España mantendrá el control sobre la entrada de efectivos y material militar en territorio Schengen.

Finalmente, el ministro ha calificado el vínculo con Marruecos como una de las relaciones bilaterales "más potentes del mundo" y ha anunciado un plan de emergencia para Cuba ante el embargo petrolero, con el objetivo de suministrar alimentos y suministros médicos esenciales a la isla.