Polonia volverá a usar minas antipersona y prepara un plan para blindar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia con ellas

Polonia ha anunciado oficialmente que reanudará la producción de minas antipersona para su uso en la defensa de su frontera nororiental con Rusia (exclave de Kaliningrado) y Bielorrusia. El Gobierno de Varsovia ha señalado que esta medida forma parte del proyecto defensivo denominado Eastern Shield, diseñado para fortalecer la seguridad territorial frente a posibles amenazas militares en esa región.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha explicado a Reuters que el país completará su retirada de la Convención de Ottawa—el tratado que prohíbe el uso de minas antipersona—y que, una vez oficializado este paso, Polonia estará en posición de desplegar esas minas en cuestión de 48 horas ante una amenaza concreta.

Según ha recogido también el medio polaco Polskie Radio, el Gobierno polaco planea iniciar la producción nacional de estos artefactos por primera vez desde la Guerra Fría. La idea es dotar a las fuerzas de defensa de los medios necesarios para crear fortificaciones adicionales a lo largo del eje fronterizo oriental.

El viceministro de Defensa, Paweł Zalewski, ha detallado a Reuters que Polonia no solo producirá minas antipersona, sino que también ampliará su capacidad de almacenamiento y despliegue de estos dispositivos en zonas seleccionadas en caso de que la situación de seguridad lo requiera, como parte del despliegue escalonado del Eastern Shield.

Las autoridades han señalado que la reactivación y posible colocación de minas será condicionada por una amenaza real y concreta, y no un despliegue automático en todas las áreas fronterizas. Esta capacidad de acción rápida forma parte de las directrices tácticas que están siendo implementadas en el marco de la nueva política de defensa.

El plan contempla además que la producción se realice con la colaboración de fabricantes nacionales, y se preparen stock de minas antipersona listos para ser usados si es necesario, integrándolos en un sistema más amplio de fortificaciones y defensa que abarca vigilancia, obstáculos y otras medidas militares en la frontera oriental.