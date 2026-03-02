El Departamento de Defensa de Estados Unidos está moviendo sus piezas en Europa en las últimas horas mientras continúa desarrollando sus operaciones de ataque contra Irán. Unos movimientos que han tenido un reflejo importante en las dos bases españolas en las que hay un convenido para que operen las fuerzas armadas estadounidenses: Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Durante la tarde y la noche de ayer domingo, al menos una docena de los aviones cisterna que Estados Unidos venía teniendo desplegados en nuestro país abandonaron estas dos bases para posicionarse en otros países de Europa. Se trató de una docena de aeronaves KC-135T y KC-135R que despegaron de suelo español para aterrizar poco después en Ramstein (Alemania), Mildenhall (Reino Unido) y el sur de Francia.

Hasta este fin de semana, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía desplegados en estas dos bases un total de 23 unidades de los aviones de reabastecimiento en vuelo, por lo que este movimiento confirmado de al menos doce unidades supone que han movido al menos el 50 por ciento de las piezas que tenían disponibles para esta capacidad operativa en territorio español.

Este movimiento ha sido relacionado directamente por el Gobierno de Pedro Sánchez con el hecho de que el Ejecutivo haya negado la autorización a Estados Unidos para que los aviones desplegados en estas dos instalaciones españolas puedan utilizarse para dar apoyo los ataques a Irán. Así lo ha asegurado este lunes la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Lo que está claro es que los aviones cisterna no han realizado ni iban a realizar ninguna actuación de apoyo [al ataque a Irán]. Probablemente por eso, el Ejército americano ha tomado la decisión soberana de llevárselos a otras bases", ha dicho Robles durante su visita a la base aérea de Armilla (Granada)

La titular de la cartera de Defensa ha recordado que el convenio entre ambos países sólo permite que Estados Unidos pueda utilizar estas instalaciones militares en misiones que cuentan con el respaldo de alguna organización internacional (Naciones Unidas, Unión Europea u OTAN, por ejemplo), cosa que no sucede en estos momentos con los ataques contra Irán.