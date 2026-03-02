El PSOE y una asociación de militares se enzarzan públicamente en plena campaña electoral de Castilla y León

La campaña electoral de Castilla y León ha empezado de una forma más que singular. Se trata, ni más ni menos, que con una extraña y llamativa polémica que ha envuelto a la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, y al candidato del PSOE a la presidencia de la región, Carlos Martínez. Algo fuera de toda lógica aparente.

Este rifi-rafe entre las partes comenzó el pasado viernes, con el inicio de la contienda electoral en la región. El socialista Martínez criticó y afeó en un mitin al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por haberse reunido con ATME, en lo que el líder socialista calificó como un gesto que minusvaloraba a otros colectivos como bomberos forestales, sanitarios o docentes.

ATME ha remitido ahora una carta a Martínez para mostrar su profunda indignación por estos hechos. La Asociación asegura que su labor es estrictamente apolítica y que únicamente traslada a los líderes políticos las necesidades de los militares de tropa y marinería, la escala más básica de las Fuerzas Armadas. "No podemos permitir que se utilice a los militares como argumento de confrontación entre partidos", han mantenido.

La organización ha recordado que es habitual que ATME se reúna con partidos políticos durante campañas. De hecho, en elecciones recientes en Aragón se reunió con todos los principales partidos, incluido el PSOE, sin que esto generara polémica. Su único objetivo es presentar las reivindicaciones y condiciones de vida de sus asociados, sin que dichos encuentros impliquen apoyo a ninguna formación concreta.

La Asociación ha criticado que se contraponga su reunión con Mañueco con la atención a otros colectivos profesionales y han recordado que en múltiples intervenciones de emergencias, como incendios recientes, unidades de las Fuerzas Armadas trabajaron codo con codo con bomberos forestales, demostrando la colaboración institucional sin rivalidades.

Por último, ATME ha solicitado al PSOE una rectificación inmediata de las declaraciones de Martínez para restablecer la imagen profesional de la asociación y ha reclamado que el debate electoral se centre en propuestas y políticas, evitando enfrentar a los servidores públicos entre sí.