El giro de Macron: rearme nuclear sin precedentes en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que su país va a aumentar de forma sustancial su capacidad de disuasión nuclear ante la fluctuante inestabilidad del escenario internacional. Ese incremento se verá reflejado tanto en el número de cabezas nucleares con el que contará el país como en una relajación de la doctrina para el uso de este tipo de armamento.

El anuncio supone un giro importante en la estrategia de defensa francesa y se produce en un momento de creciente tensión geopolítica. Macron considera que el deterioro del entorno de seguridad obliga a reforzar su autonomía estratégica y a enviar un mensaje inequívoco sobre la solidez de su capacidad de respuesta frente a cualquier amenaza que afecte a sus intereses vitales.

Según informó Reuters, el plan contempla la ampliación del arsenal y la modernización de los sistemas de lanzamiento, en lo que sería la primera expansión significativa en décadas. La agencia destaca que el Ejecutivo francés busca fortalecer la credibilidad de su disuasión en un contexto de rearme y competencia estratégica en el continente.

Como parte de este plan, el mandatario ha revelado la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que llevará el nombre de "El Invencible" y cuya botadura está prevista para 2036. Este buque reforzará la capacidad de disuasión marítima francesa, uno de los pilares de su estrategia de defensa.

La revisión doctrinal abre la puerta a una mayor flexibilidad en los supuestos contemplados para el empleo del arma nuclear, aunque el Elíseo insiste en que no se trata de una decisión automática ni de una rebaja indiscriminada de los umbrales. Francia estudia además intensificar la coordinación con socios europeos en materia de planificación y ejercicios estratégicos.