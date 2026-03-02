Irán agradece a Sánchez que no permita a EEUU usar las bases españolas

La Embajada de Irán en Madrid ha reconocido "plenamente" y ha mostrado su respeto por la posición del Gobierno español sobre el uso de las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos en Rota y Morón de la Frontera, después de que el ministro de Exteriores negara que estén siendo utilizadas en la operación contra Irán.

El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido tajante: España "no se va a prestar para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas". Una postura que, según ha subrayado la propia Embajada iraní en la red social X, "está en consonancia con el derecho internacional".

Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el derecho internacional. https://t.co/1U06SCqaWk — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 2, 2026

Sin embargo, el embajador iraní en España, Reza Zabib, ha dejado claro que Teherán no permanecerá impasible ante posibles ataques. "La regla general para nosotros es que responderemos a cualquier agresión, sin importar dónde sea", afirmó en una rueda de prensa celebrada en la sede diplomática en Madrid.

Preguntado directamente sobre si la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón podrían convertirse en objetivo en caso de que Estados Unidos las utilizara contra Irán, Zabib insistió en que cualquier agresión será respondida, aunque al mismo tiempo valoró "las reacciones del Gobierno español contra la agresión", en referencia a la condena española y la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para una "desescalada inmediata".

Desde el Ejecutivo han querido cerrar filas ante cualquier especulación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, negó con rotundidad que las bases estén participando en la operación. "Rotundamente no, en las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", aseguró durante un acto en Armilla (Granada).

Albares convoca al embajador iraní

En paralelo, Albares anunció que Zabib ha sido convocado al Ministerio de Exteriores para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que, según el Ejecutivo, ha llevado a cabo el régimen iraní contra varios países de Oriente Próximo y también contra Chipre, en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.

El ministro explicó que en esa reunión se exigirá al embajador iraní que "cesen inmediatamente" esas acciones y se le recordará que "también ponen en peligro a los ciudadanos españoles que se encuentran en la región", unos 30.000. El propio Zabib confirmó que ha recibido dicha convocatoria.

Albares también expresó "toda la solidaridad" con Chipre tras el impacto de un dron en una base británica en la isla y defendió que la posición europea debe ser clara. "Europa es un territorio de paz, la Unión Europea es un proyecto de paz y tiene que seguir siendo así", afirmó, insistiendo en la necesidad de trabajar por la desescalada y la vuelta a la diplomacia.

Sobre la declaración conjunta de Alemania, Francia y Reino Unido en la que advertían de posibles acciones contra Irán para defender sus intereses y los de sus socios en la región, el ministro se limitó a señalar que "cada país toma sus decisiones en política exterior", pero remarcó que España mantiene una postura "muy clara": equilibrio, moderación y apuesta por la negociación.

Por último, el jefe de la diplomacia española confirmó que "todos los españoles", incluido el millar de militares desplegados en Irak y Líbano, "se encuentran bien", sin heridos ni fallecidos, aunque reconoció que el Gobierno sigue "con mucha preocupación" la extensión del conflicto a ambos países.