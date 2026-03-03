Albares confirma el veto a EEUU en Rota y Morón y Moncloa apela a una España "pacifista y antimilitarista"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que el rechazo a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón haya provocado queja alguna por parte de la Administración Trump. "Queja ninguna", ha afirmado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha avanzado que está en marcha una operación de evacuación: más de 175 personas están siendo trasladadas en un vuelo comercial desde Abu Dabi a Madrid. Asimismo, está previsto que otros vuelos salgan de Emiratos vía Estambul a lo largo del día. Según ha señalado, la prioridad del Ejecutivo es garantizar la seguridad de los más de 30.000 españoles que se encuentran en las regiones afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

Fuentes gubernamentales reafirman que ningún miembro del Gobierno ha hablado con la Administración Trump y que tampoco se ha solicitado expresamente el uso de las bases de Rota y Morón, en virtud del tratado entre España y Estados Unidos que regula el mecanismo y los detalles para el funcionamiento de estas instalaciones. "No permitiremos que se utilice nuestra base para todo lo que se salga del ámbito del tratado y no cuente con el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas", ha señalado Albares, reafirmando su veto al uso de las instalaciones en la ofensiva de Trump.

El ministro ha recordado que se trata de bases bajo soberanía española, por lo que "no hay nada extraño" en esta decisión, y ha asegurado que no se espera "ninguna represalia" por la postura adoptada ante la ofensiva en Irán después de que Estados Unidos se viera obligado a reubicar en otras bases europeas, como la base de Ramstein en Alemania, al menos 15 aviones cisterna que se encontraban en Morón y Rota. En todo caso, Albares ha defendido que "somos aliados, estamos juntos en la OTAN", sin citar el aislamiento del Gobierno en debates dentro de la OTAN, como el aumento del 5% en la inversión militar. En este sentido, ha subrayado que "somos uno de los aliados más comprometidos de la OTAN y uno de los que más contribuye a la seguridad euroatlántica".

"Me parece realmente absurdo y ridículo su planteamiento", ha contestado Albares después de que el ministro israelí, Gideon Saar, acusase al Gobierno de España de "apoyar a todos los tiranos del mundo". "España tiene una posición y una política exterior coherente. Nosotros decimos exactamente lo mismo en Ucrania, en Gaza, en Venezuela, en Groenlandia y en Irán". "Esos comentarios se descalifican por sí mismos", ha tratado de zanjar.

El Gobierno en valor que el Ejecutivo de Sánchez "siempre ha mantenido la misma posición" en relación con otros conflictos, y lo justifican señalando que la "ciudadanía española es pacifista y antimilitarista". "No estamos solos y la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y en el mundo", ha sostenido José Manuel Albares.

Fuentes gubernamentales apuntan, en este sentido, a los países de la Unión Europea que han optado por el silencio administrativo por el momento, restando relevancia a la postura de Francia y a su decisión de reforzar su plan nuclear. Asimismo, estas mismas fuentes distinguen entre las conversaciones sobre "la estrategia de defensa de la UE con el aumento nuclear", subrayando que el presidente Sánchez ya rechazó expresamente esa posibilidad en Múnich.