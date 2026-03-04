De encuentro protocolario a mini-cumbre en plena crisis: Robles y el embajador de EEUU se reúnen en Defensa

La sede del Ministerio de Defensa va a ser este miércoles el escenario de una mini-cumbre de crisis entre España y Estados Unidos. Por un lado, la ministra española, Margarita Robles. Por el otro, el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.. Un encuentro en el que se verán las caras por primera vez, pues el diplomático estadounidense acaba de desembarcar en España hace apenas dos semanas.

León Jr. presentó sus credenciales ante el rey Felipe VI el pasado 18 de febrero, marcando así formalmente el inicio de su mandato como embajador. Dos días antes, la Embajada de Estados Unidos en España había difundido un texto del diplomático estadounidense en el que abogaba por que todos los países aliados de la OTAN debían cumplir con el 5 por ciento del PIB de inversión en Defensa, algo a lo que se niega el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La reunión con la ministra Robles se había programado con anterioridad y ya el pasado viernes figuraba en la agenda de la ministra que Defensa hace pública en su página web. Iba a ser un acto puramente protocolario, limitado a saludos, presentaciones y cortesías diplomáticas habituales en este tipo de encuentros, sobre todo entre dos países que son aliados en la OTAN y cuyos ejércitos tienen una relación cordial, pero con alguna diferencia política.

Sin embargo, la situación internacional en los últimos días ha transformado la naturaleza de la cita. Especialmente por el reciente ataque a Irán y la crisis diplomática desatada entre Pedro Sánchez con Donald Trump, debido a que el Gobierno español no ha permitido a Estados Unidos el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para dar apoyo con aviones cisterna a los bombarderos y aviones que participaron en la operación militar.

Tras las declaraciones estrafalarias de Donald Trump amenazando a España con severas represalias comerciales y la simpleza política de Pedro Sánchez con su "no a la guerra", el encuentro adquiere ahora un carácter estratégico, ya que además de ser un encuentro para hablar de seguridad y defensa lo debe ser también para rebajar la tensión entre dos países que son aliados políticos y militares en el seno de la OTAN.