Defensa envía un avión A330 para evacuar a españoles atrapados en Oriente Medio por el ataque a Irán

El Ministerio de Defensa ha activado en las últimas horas un dispositivo de aeroevacuación para repatriar a los ciudadanos españoles que están atrapados en diferentes países de Oriente Medio a consecuencia del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la consiguiente respuesta del régimen de los ayatolás. Los preparativos han teniendo lugar en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Fuentes militares han explicado que el personal del Ala 45 del Ejército del Aire y el Espacio y efectivos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) han preparado un avión de transporte A330 para poder desarrollar la operación, que cuenta con una capacidad para trasladar a unas 250 personas.

La aeronave ha despegado cerca del medio día, según ha informado el Ministerio de Defensa, con destino al aeropuerto de Omán. La aeroevacuaciones dependerán ahora en buena medida de la apertura de ventanas de seguridad en los aeropuertos afectados por el cierre del espacio aéreo y la inestabilidad derivada del conflicto.

Las cifras del Gobierno apuntan a que en estos momentos habría unos 30.000 españoles en la zona conflictiva. Una parte mayoritaria de los mismos se encontrarían por cuestiones laborales residiendo de forma fija en estos países. Un parte minoritaria serían los españoles que estaban puntualmente en la zona por cuestiones laborales y de turismo. Está por ver cuántos españoles estarían interesados en esta aeroevacuación gubernamental.