Grupo Oesía y Kumori impulsan la primera nube táctica soberana española para defensa y uso civil estratégico

Grupo Oesía y Kumori han firmado un memorando de entendimiento para desarrollar la primera nube táctica soberana de uso dual en España. El acuerdo, rubricado durante el Mobile World Congress, marca un paso estratégico en plena carrera europea por garantizar infraestructuras digitales propias en los ámbitos de defensa, seguridad y administración pública.

El proyecto contempla el diseño y despliegue de una infraestructura cloud preparada para operar en entornos exigentes, con conectividad limitada y necesidades críticas de resiliencia. La solución combinará tecnologías cloud native con capacidades de procesamiento en el borde y herramientas avanzadas de gestión de datos, permitiendo operar tanto en escenarios militares como en aplicaciones civiles de alta sensibilidad.

El objetivo central es garantizar soberanía tecnológica real, evitando dependencias de grandes proveedores extranjeros. La nube permitirá el control integral del ciclo de vida del dato, desde su generación hasta su explotación mediante inteligencia artificial. Este enfoque busca reforzar la autonomía estratégica española y alinearse con las prioridades europeas en materia de seguridad digital y protección de infraestructuras críticas.

Ambas compañías prevén desarrollar casos de uso concretos en ámbitos como mando y control, sistemas ISR y servicios digitales para administraciones públicas. Además, la alianza contempla la comercialización internacional de la solución, con la vista puesta en mercados aliados que demandan infraestructuras seguras y plenamente auditables bajo estándares nacionales y comunitarios.

Para Grupo Oesía, la iniciativa refuerza su posicionamiento en tecnologías de defensa y uso dual, mientras que Kumori aportará su especialización en arquitecturas cloud nativas y entornos distribuidos. La colaboración aspira a situar a la industria española en un escalón superior dentro del ecosistema europeo, en un momento de creciente competencia geopolítica por el dominio tecnológico.