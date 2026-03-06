El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a incurrir en todo tipo de contradicciones después de enarbolar, de nuevo, el "No a la guerra". Se desconoce si realmente han sido bloqueadas las bases de Rota y Morón para operaciones de EEUU encaminadas a la guerra de Irán y este jueves se conoció el envío de la fragata más avanzada de la Armada española a Chipre, señalada como objetivo por el régimen de los ayatolás.

Una decisión adoptada al margen del Congreso, pese a que la Ley de Defensa Nacional aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero exige la autorización del legislativo para este tipo de operaciones. Por ello, el PP ha advertido de que Pedro Sánchez no puede utilizar el Ejército "como si fuera suyo" y debe pasar por el Parlamento, como exige la ley.

"Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso. Exigimos que someta a la consideración de la Cámara nuestra participación en estas operaciones", explican en un comunicado. El PP recuerda que sólo el partido de Alberto Núñez Feijóo podría facilitar sus votos para esta decisión, ya que el resto de socios se oponen, por ello advierten de que "no podemos enterarnos por la televisión del envío de la fragata a zona de conflicto".

El PP recuerda que desde que se aprobó la Ley de Zapatero en 2006 se han solicitado 26 veces permiso al Congreso para operaciones de defensa. "Pedro Sánchez entiende que el Ejército es suyo, no de todos los españoles", critican, recordando que la última vez que se requirió autorización fue en 2018, año de la llegada de Sánchez a la Moncloa, para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali.

"Pediremos que se informe a los españoles compareciendo en el Congreso y se lleve a la Cámara de inmediato la autorización como exige la Ley de Defensa Nacional", trasladan desde el PP, donde han exigido ya la comparecencia de Pedro Sánchez para informar de todo lo relacionado con la guerra en Irán, en la que España ha adoptado una posición aislacionista contraria al resto de la UE, además de a EEUU.