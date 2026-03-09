ATME denuncia el mal estado de instalaciones militares como el Arsenal de Cartagena o el CMT Montaña Negra

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado ante el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) las condiciones "inaceptables" en las que militares de tropa prestan servicio en distintas instalaciones militares. La organización dice que algunos efectivos trabajan en dependencias deterioradas o a la intemperie, en situaciones que -según advierte- no serían toleradas en el ámbito civil por vulnerar la normativa de prevención de riesgos laborales.

Uno de los casos señalados por la asociación afecta al Destacamento Fijo de Seguridad del Campo de Maniobras y Tiro (CMT) Montaña Negra, en Castellón. Según ATME, los militares destinados allí desempeñan sus funciones en instalaciones con graves deficiencias estructurales, falta de higiene y mobiliario deteriorado. También denuncia la presencia de humedades en paredes y ventanas, así como duchas con azulejos rotos y suciedad acumulada.

La asociación también alerta del estado de los colchones y almohadas disponibles en las instalaciones, que considera incompatibles con su uso. A ello se suman problemas en la instalación eléctrica, con enchufes sin tapa, cables expuestos y conexiones improvisadas que, según ATME, suponen un riesgo real para la seguridad del personal destinado en estas dependencias militares.

ATME añade que las instalaciones carecen además de agua potable y presentan un deterioro generalizado que, a su juicio, compromete tanto la salud como la seguridad del personal. Por ello ha solicitado información detallada sobre las inspecciones realizadas en el destacamento, incluyendo la periodicidad de las revisiones, la autoridad responsable y la fecha de la última evaluación de las condiciones de las instalaciones.

La asociación también ha denunciado la situación en el control de acceso del Arsenal de Cartagena, donde personal de Infantería de Marina realiza el servicio sin una garita fija. Según explica, los militares permanecen de pie en el exterior, expuestos a lluvia, viento o temperaturas extremas, lo que ya habría provocado episodios de golpes de calor, mareos y malestar entre los efectivos.

ATME recuerda que ya en 2016 propuso al COPERFAS estudiar el estado de distintas instalaciones militares, incluidos los cuerpos de guardia. Aquella iniciativa fue rechazada al alegarse que ya existían inspecciones en marcha. Sin embargo, la asociación sostiene que el deterioro actual demuestra que esas revisiones no se realizan o que se consideran aceptables unas condiciones que, insiste, vulneran los estándares básicos de seguridad y dignidad profesional.