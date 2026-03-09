El mercado mundial de armamento: Europa es la mayor compradora de armas del mundo y EEUU el principal vendedor

El comercio internacional de armamento vive una nueva fase de expansión. El último informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) señala que las transferencias globales de armas han aumentado en el último quinquenio (2021-2025) respecto al anterior (2016-2022). El estudio revela además un cambio relevante: Europa es la región que más armamento importa.

El informe analiza las tendencias del comercio internacional de armas durante los últimos cinco años y concluye que el volumen total de transferencias creció aproximadamente un 9-10 por ciento respecto al periodo anterior. Este incremento refleja un contexto de mayor tensión geopolítica, con varios conflictos abiertos y un número creciente de países que han decidido reforzar sus capacidades militares tras años de inversión relativamente contenida.

Uno de los cambios más significativos es el protagonismo de Europa como principal mercado de compra de armamento. Los países europeos concentran ya cerca del 33 por ciento de todas las importaciones mundiales, una cifra muy superior al 12 por ciento registrado en el periodo anterior. Este salto convierte al continente en el principal motor del crecimiento reciente del comercio internacional de armas.

Según el estudio, el incremento de la demanda europea está directamente relacionado con invasión rusa de Ucrania . Desde 2022, numerosos gobiernos europeos han acelerado sus programas de modernización militar, tanto para reforzar sus propias defensas como para enviar material militar al ejército ucraniano.

La guerra también ha provocado un cambio en las prioridades estratégicas de muchos países del continente. Estados que durante décadas redujeron su gasto militar han iniciado programas de rearme o han anunciado planes para aumentar significativamente sus presupuestos de defensa. Esta tendencia ha impulsado una oleada de contratos para adquirir sistemas avanzados, desde defensa aérea hasta aeronaves de combate y municiones.

En el lado de la oferta, el informe confirma el dominio de Estados Unidos como principal exportador de armamento del planeta. Washington concentra aproximadamente el 42 por ciento de todas las exportaciones mundiales de armas, muy por delante de cualquier otro país. Gran parte de estas ventas se dirigen precisamente a aliados europeos que buscan reforzar sus capacidades militares tras el deterioro del entorno de seguridad.

El segundo puesto en el ranking mundial de exportadores lo ocupa Francia, que alcanza alrededor del 9,8 por ciento del mercado internacional. La industria francesa ha logrado consolidar su presencia en numerosos programas de defensa y en mercados estratégicos, especialmente gracias a la exportación de aviones de combate, sistemas navales y tecnologías avanzadas de defensa.

En contraste, el informe señala el fuerte retroceso de Rusia en el mercado global de armamento. Las exportaciones rusas se han desplomado aproximadamente un 64 por ciento en los últimos años. Las sanciones internacionales, las restricciones financieras y la necesidad de destinar gran parte de la producción a su propio esfuerzo militar han reducido drásticamente su presencia en el comercio internacional.

Mientras Europa incrementa su peso como comprador, otras regiones han seguido una evolución diferente. Oriente Próximo, tradicionalmente uno de los principales destinos de las exportaciones de armas, ha registrado una caída aproximada del 13 por ciento en sus importaciones durante el periodo analizado. Aun así, varios países de la región siguen figurando entre los mayores compradores de sistemas militares avanzados.

El estudio del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo concluye que el mercado mundial de armamento está experimentando una reconfiguración marcada por los conflictos actuales y la creciente rivalidad entre potencias. Europa emerge como el principal foco de demanda mientras Estados Unidos refuerza su liderazgo como proveedor global, consolidando un nuevo equilibrio en el comercio internacional de sistemas militares.