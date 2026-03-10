España se mantiene en el top 10 mundial de exportadores de armamento, pero sigue bajando puestos año a año

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha hecho público esta semana su último estudio sobre el mercado mundial de armamento, en el que analiza cómo se han movido las transferencias internacionales durante el quinquenio 2021-2025. El informe constata además un fuerte cambio en la geografía del comercio de armas, con Europa convertida ahora en el principal importador mundial de grandes sistemas militares.

Según el informe, España se mantiene dentro del grupo de los diez mayores exportadores de armamento del planeta, aunque continúa perdiendo posiciones relativas en el ranking global. En la clasificación correspondiente al periodo 2021-2025 ocupa el décimo puesto mundial, con el 2,3% de las exportaciones totales. Sus ventas crecieron un 6,7% respecto al quinquenio anterior, aunque ese incremento no ha sido suficiente para mantener su posición.

De hecho, España ha perdido un puesto respecto a la anterior edición del estudio. El país que la ha superado en esta ocasión ha sido Corea del Sur, cuya industria de defensa ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años gracias a grandes contratos internacionales, especialmente en Asia y Europa. Este avance ha empujado a España hasta el décimo lugar entre los mayores exportadores de armamento del mundo.

No es la primera vez que ocurre. En el anterior informe del SIPRI España ya había descendido una posición en la clasificación mundial. En aquella ocasión fue Israel el país que logró superar a la industria española de defensa, impulsado por la expansión de sus exportaciones de tecnología militar avanzada, drones y sistemas electrónicos utilizados por numerosos ejércitos en diferentes regiones del planeta.

La presión sobre España podría aumentar en los próximos años. Según los datos del estudio, otros países emergentes en el mercado internacional de armamento se sitúan ya muy cerca del top-10. Entre ellos destacan Países Bajos y Turquía, que ocupan las posiciones inmediatamente posteriores en la clasificación y podrían amenazar la presencia española en ese grupo privilegiado si mantienen su ritmo de crecimiento.

El informe también identifica a los principales compradores del armamento fabricado en España. El primer cliente es Arabia Saudí, que concentra alrededor del 28% de las exportaciones españolas, seguido por Turquía, con un 16%, y Bélgica, con cerca del 12%. Entre los productos más demandados figuran buques militares, aeronaves y distintos sistemas navales desarrollados por la industria española.

Por otro lado, el estudio también analiza los países de los que España adquiere armamento para sus propias Fuerzas Armadas. Entre los principales proveedores destacan Estados Unidos, Alemania y Francia, que concentran buena parte de las importaciones españolas de sistemas militares avanzados, desde aeronaves y helicópteros hasta equipos tecnológicos y componentes para programas de defensa conjuntos.