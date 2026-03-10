La base turca de Incirlik, el posible objetivo de Irán que acoge militares españoles y armas nucleares de Estados Unidos

Irán ha optado por atacar a todos los países de Oriente Medio que tienen buena relación con Estados Unidos como medida de respuesta al ataque conjunto que Washington e Israel han emprendido contra el régimen de los ayatolás y que costó la vida a su líder supremo durante más de cuatro décadas. Hasta una decena de países han recibido algún tipo de impacto -ya sea de misiles o de drones kamikaze- en su territorio de durante la última semana.

Más allá de Chipre, que ha sido atacado por un proxy de Irán como los terroristas de Hezbolá, el país más lejano de Irán donde se han notado de algún modo las consecuencias de esta guerra ha sido Turquía. Hasta dos misiles han sido interceptado por los destructores AEGIS de la Marina estadounidense en el Mediterráneo Oriental cuando entraban en el espacio aéreo turco. Irán ha negado que su objetivo fuera Turquía, aunque no ha aclarado cuál era entonces.

Frente a esta versión de Teherán, el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes militares estadounidenses, señala que el objetivo real del ataque no sólo era Turquía, sino que era exactamente la base aérea de Incirlik, una base clave para Estados Unidos y la OTAN en la península de Anatolia. La misma se encuentra a uno ocho kilómetros de Adana, a poco más de un centenar y medio de kilómetros de la frontera turco-siria.

En la base aérea turca de Incirlik se encuentran actualmente desplegadas unidades de la Fuerza Aérea turca que utilizan la instalación como uno de sus principales centros operativos en el sur del país cerca de Siria e Irak. Entre los medios habituales figuran escuadrones de cazas F-16C/D con varias decenas de aparatos además de aviones de reabastecimiento en vuelo y aeronaves de transporte militar para misiones regionales.

Además de las fuerzas turcas la base alberga un importante destacamento de Estados Unidos que ronda los 5.000 militares pertenecientes sobre todo a la Fuerza Aérea estadounidense. Desde Incirlik operan habitualmente aviones de combate F-15E y F-16C así como aparatos de transporte estratégico C-17A y C-130 utilizados para apoyo logístico en Oriente Medio. También hay pequeños contingentes de Reino Unido y Arabia Saudí fruto de acuerdos bilaterales.

Entre las unidades aliadas presentes también se encuentra un destacamento del Regimiento de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra español encargado de operar una batería de misiles Patriot. Este contingente forma parte de la misión de defensa aérea de la OTAN en Turquía y mantiene personal especializado en vigilancia radar, lanzamiento y control de interceptores frente a amenazas balísticas o aéreas.

Este despliegue de las Fuerzas Armadas españolas comenzó en 2015, cuando la OTAN decidió reforzar la defensa del sur de Turquía ante el riesgo de ataques con misiles procedentes de la vecina Siria, entonces inmersa en plena guerra civil. En principio las baterías aliadas rotaban cada seis meses, pero varios países retiraron sus sistemas por las tensiones con Ankara por el trato a los kurdos. España, sin embargo, ha mantenido la suya de forma permanente desde hace una década.

Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que esta batería española ha participado en el derribo de los dos misiles que Irán habría enviado contra la base. En ambos casos el radar de la batería habría detectado la traza y habría enviado la alerta al sistema de defensa de la OTAN, aunque el derribo final de la amenaza se habría llevado a cabo desde los destructores AEGIS que Estados Unidos tiene en la zona.

La base de Incirlik es además especialmente estratégica para la OTAN porque en sus instalaciones se almacena armamento nuclear táctico de Estados Unidos destinado al sistema de disuasión compartida de la Alianza Atlántica. Las estimaciones de analistas y centros especializados apuntan a que allí podrían guardarse alrededor de medio centenar de bombas nucleares B61, aunque Washington nunca ha confirmado las cifras exactas ni los detalles operativos sobre este despliegue.