Grupo Oesía exhibe en la feria de armamento de Bélgica algunos de sus sistemas clave para la defensa europea

La tecnológica española Grupo Oesía participará desde este miércoles en la primera edición de la Exposición y Conferencia de Defensa Europea de Bruselas (BEDEX 2026), una feria que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro del sector de defensa en el continente. El evento se celebra del 12 al 14 de marzo en la capital belga y reúne a empresas, instituciones y responsables políticos vinculados a la seguridad europea.

La cita contará además con la presencia de destacados responsables internacionales, entre ellos el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius. El objetivo del encuentro es impulsar la cooperación entre los países aliados y fomentar el desarrollo de tecnologías que refuercen las capacidades militares del bloque en un contexto de creciente competencia estratégica.

Durante el evento, la compañía española mostrará su experiencia en el desarrollo de arquitecturas abiertas, modulares e interoperables. Este enfoque permite integrar sistemas y soluciones de distintos proveedores y facilita la cooperación multinacional en operaciones complejas. Además, estas capacidades buscan reforzar la capacidad de los Estados miembros para operar de forma conjunta en distintos escenarios y entornos operativos.

Entre las tecnologías que presentará destacan sus sistemas de comunicaciones tácticas seguras y cifradas, así como soluciones de guiado, navegación y control para vehículos no tripulados. Estas herramientas están diseñadas para operar incluso en entornos donde la señal de navegación por satélite está denegada o interferida, una situación cada vez más habitual en conflictos modernos y operaciones militares avanzadas.

El grupo también exhibirá terminales europeos para comunicaciones satelitales resilientes y arquitecturas de integración multisensor para la detección, seguimiento e identificación de drones en operaciones contra UAS. La participación de la empresa en esta feria se enmarca en su estrategia de expansión internacional y en su objetivo de reforzar la autonomía estratégica europea mediante el desarrollo de tecnología propia.