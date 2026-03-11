La OTAN suspende a la Fábrica de Municiones de Granada por irregularidades en los contratos de munición

La OTAN ha suspendido a la Fábrica de Municiones de Granada (FMG) de participar en nuevas licitaciones tras detectar posibles irregularidades en contratos de munición gestionados por la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA). La medida, adelantada este miércoles por el diario belga Le Soir, se enmarca en una investigación internacional sobre presuntos casos de fraude y corrupción en los procesos de adjudicación de contratos militares.

Los documentos internos de la organización internacional dicen que la compañía española fue inhabilitada temporalmente para presentarse a nuevas licitaciones en julio de 2025. En el momento en que se aplicó la suspensión, la empresa mantenía al menos tres contratos en vigor para el suministro de proyectiles de 120 milímetros destinados a la Alianza Atlántica o a sus países miembros.

La investigación forma parte de un procedimiento más amplio que analiza posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de armamento por parte de la NSPA. Las pesquisas, en las que participan autoridades judiciales de varios países europeos, se centran en la posible filtración de información privilegiada o el pago de sobornos para asegurar contratos de suministro militar.

Tras conocerse estas informaciones, la matriz de la empresa granadina, el grupo checo Czechoslovak Group (CSG), ha emitido un comunicado en el que asegura que ha llevado a cabo una auditoría legal completa sobre las operaciones de la compañía con la NSPA durante los últimos años. Según la empresa, la revisión no ha detectado indicios de irregularidades ni de comportamientos contrarios a la normativa.

El grupo ha explicado además que la empresa española ha estado cooperando activamente con la agencia de adquisiciones de la OTAN para esclarecer la situación. En ese sentido, la compañía ha compartido los resultados de su auditoría interna con la NSPA con el objetivo de aclarar cualquier duda sobre su participación en los contratos investigados.

CSG también ha subrayado que, pese a la suspensión en los procesos de licitación de la agencia, la empresa puede seguir vendiendo munición directamente a los países miembros de la Alianza Atlántica. La matriz ha sostenido además que la situación no tendrá un impacto significativo en la actividad ni en las perspectivas comerciales de la compañía.