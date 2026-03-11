Robles descarta la participación de España en la misión militar en Ormuz propuesta por Macron

Las Fuerzas Armadas españolas no formarán parte de ninguna militar en el estrecho de Ormuz. Así lo ha asegurado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, en referencia a la propuesta lanzada en las últimas horas por Francia para desplegar en este punto estratégico del tráfico marino una misión militar europea liderada por el portaaviones nuclear Charles de Gaulle para garantizar el tráfico de combustible y otras mercancías.

"España no va a estar en ninguna misión que no tenga un paraguas o un apoyo internacional. Esa es una misión que en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en la OTAN ni en la Unión Europea y, por tanto, España no tiene nada que decir", ha dicho la titular de Defensa, que ha mostrado su respeto por las misiones que proponen otros países aliados.

El objetivo de esa misión en Ormuz propuesta por el presidente francés estaba destinada especialmente a la protección de los petroleros, ya que por esa zona pasa el 20 por ciento del petróleo mundial, con el objetivo de que la obstrucción de ese tránsito no provoque una subida meteórica y descontrolada de precios del combustible que provoque, a su vez, una crisis inflacionaria en las economías europeas.

"Nosotros vamos a estar con las misiones con las que estamos y, evidentemente, eso no está previsto en este momento", ha insistido la ministra respecto a la posible misión en el estrecho que da entrada al golfo Pérsico desde el golfo de Omán. Además, ha pedido no olvidarse de la guerra de Ucrania con la nueva situación abierto en Oriente Medio y ha avanzado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitará dentro de poco España.

Estas palabras de la ministra se han producido durante una visita al Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha mantenido videoconferencias con los militares españoles desplegados en Eslovaquia, Lituania y en la operación 'Atalanta' en el Cuerno de África, a quienes ha agradecido su profesionalidad y su contribución para hacer de España un aliado respetado y fiable a nivel internacional.

En este sentido, la ministra ha destacado que los 4.500 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior seguirán comprometidos con la defensa de las misiones de paz. "Son momentos que no están siendo fáciles y España va a hacer todo lo posible para contribuir a la paz y a la desescalada", ha asegurado Robles, que ha señalado que las misiones en las que participa nuestro país siempre cuentan con el amparo de un paraguas internacional.