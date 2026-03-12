De Asturias a Letonia pasado por Sevilla: GDELS prepara el envío del primer blindado Hunter al Báltico

GDELS-Santa Bárbara Sistemas está preparando el envío a Letonia del primer vehículo blindado Hunter, el nuevo modelo de combate de infantería basado en la plataforma ASCOD. La entrega está prevista para mediados de abril y supone un nuevo paso en la modernización del Ejército letón y en la consolidación de la industria de defensa española en los mercados internacionales.

El primer vehículo, denominado HUNTER #1, saldrá en las próximas semanas de la fábrica de Trubia, en Asturias, donde se están fabricando e integrando las unidades del programa. Antes de su envío al país báltico será trasladado a las instalaciones de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, donde se realizarán distintas pruebas técnicas en la pista de ensayos para verificar su funcionamiento antes de la entrega final.

El programa Hunter se ha convertido además en un importante motor industrial. Más de 130 empresas españolas participan en la cadena de suministro impulsada por Santa Bárbara Sistemas, distribuidas por todo el territorio nacional. Este modelo de colaboración permite que cada contrato internacional tenga un impacto directo en la industria nacional, generando actividad, carga de trabajo y nuevos pedidos para proveedores especializados.

Entre los suministradores destacan compañías como Asturfeito, encargada de fabricar los depósitos de combustible del vehículo; Faymm, que produce diversos componentes mecanizados de alta resistencia; y la empresa catalana Gutmar, que suministra elementos mecanosoldados y piezas del sistema de tensado de cadena. A ellas se suman otras firmas repartidas por todo el país.

El Ministerio de Defensa de Letonia firmó en enero de 2025 un contrato de adquisición de 42 vehículos, y un segundo por el mismo número de blindados en julio del mismo año, lo que supone un total de 84 blindados Hunter destinados a modernizar su flota de combate de infantería. El acuerdo incluye además un contrato adicional para cubrir el sostenimiento y mantenimiento de los vehículos durante todo su ciclo de vida operativo.

Letonia seleccionó esta plataforma tras un proceso competitivo celebrado en su territorio, en el que el Hunter demostró un rendimiento destacado durante distintas pruebas operativas. El programa refuerza así la presencia industrial española en el flanco oriental de la OTAN y consolida a Santa Bárbara Sistemas como empresa tractora de exportaciones dentro del sector de defensa europeo.