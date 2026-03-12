Un militar de origen chino explica por qué sirve en el Ejército: "Daría la vida por España"

El programa Apatrullando, que presenta Jalis de la Serna en laSexta, dedicó una de sus entregas a las historia de ciudadanos de origen chino, que han aumentado en España. Entre los testimonio recogidos destaca la figura de Li, un militar destinado den la Base de Infantería El Goloso, en Madrid, que explicó por qué decidió incorporarse al Ejército español y cómo su experiencia vital en España ha influido en su decisión.

El reportaje, que lleva el título de ‘Chinos made in Spain’, se centra una generación de ciudadanos de origen chino que han desarrollado su vida en España. A través de diversos testimonios, el programa aborda experiencias personales marcadas por su integración social, el trabajo familiar o la construcción de una identidad entre dos culturas.

Entre los entrevistados, figuraba un empresario que lleva dos décadas en Madrid y dirige un bar de comida española, así como un vecino de Sevilla que gestiona varios negocios y que también ha alcanzado notoriedad en redes sociales bajo el nombre de El Chino Sevillano.

El programa también recoge la historia de una joven granadina de origen chino que fue adoptada por una familia andaluza cuando era pequeña. Durante sus declaraciones contó los episodios de bullying que sufrió en su infancia.

La historia de Li y su vocación militar

Uno de los testimonios centrales del reportaje es el de Li, militar que lleva ocho meses en la Infantería y está destinado en la Base Militar El Goloso, en Madrid. Aunque nació en Barcelona, pasó sus primeros años en China, donde fue cuidado por sus abuelos.

Según relató en el programa, sus padres residían en la ciudad condal pero tenían una elevada carga de trabajo, lo que motivó que el niño pasara parte de su infancia en el país asiático.

Li explicó que el esfuerzo y el sacrificio que observó en su entorno familiar influyeron en su decisión de buscar una profesión que requiriera disciplina y dedicación. "Es un sitio donde lo más importante es el esfuerzo, el trabajo y lograr algo por tus propias manos", afirmó durante la entrevista.

El militar señaló que su familia regentaba un restaurante, una actividad que implicaba jornadas largas y un importante esfuerzo físico, algo que también influyó en su percepción del trabajo.

Diferencias en la percepción del Ejército

Durante el reportaje, Li explicó que la forma en que se percibe el servicio militar en China influyó en su decisión de desarrollar su carrera en España.

"En China, como el ejército es obligatorio, se ve como un entorno para gente que no tiene más opciones", indicó. Según relató, sus padres inicialmente recibieron con reservas su decisión de alistarse, aunque finalmente aceptaron su elección tras escuchar sus motivos.

El militar explicó que trató de trasladar a su familia la diferencia entre el sistema de servicio militar obligatorio chino y el modelo profesional existente en España.

En ese contexto, afirmó que su trayectoria personal y su experiencia en el país influyeron en su vocación.

"Daría la vida por España"

Durante su conversación con Jalis de la Serna, Li explicó cómo su proceso de integración en España influyó en su forma de entender la profesión militar.

"Mi mentalidad siempre encajó más con la cultura española", señaló en el programa. En esa misma intervención recordó el compromiso que asumen los militares profesionales al incorporarse al Ejército.

"Yo daría la vida por España; es el primer juramento que se hace al convertirse en militar profesional", explicó.

Según añadió, considera que su decisión profesional está vinculada al vínculo personal que ha desarrollado con el país en el que ha crecido.

"En China no me habría dedicado a ser militar; aquí sentí un apego y una calidez con las personas que allí no habría experimentado", afirmó durante el reportaje.