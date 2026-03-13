Las cifras del S81 Isaac Peral en su última misión OTAN: 446 horas de inmersión y más de 2.000 millas

El submarino S-81 Isaac Peral de la Armada ha cerrado su participación en la operación Noble Shield de la OTAN en el Mar Mediterráneo tras cuatro semanas de despliegue operativo. La misión forma parte de las actividades aliadas destinadas a reforzar la seguridad marítima en la región, garantizar la libertad de navegación y mejorar la vigilancia del entorno marítimo en un escenario estratégico cada vez más sensible para la Alianza Atlántica.

El objetivo principal ha sido contribuir a las operaciones de vigilancia y presencia naval que la OTAN mantiene en el Mediterráneo. Estas misiones buscan detectar actividades sospechosas, reforzar la disuasión y mejorar el conocimiento del entorno marítimo. La participación española con un submarino permite ampliar de forma significativa la capacidad de obtención de información en un espacio donde confluyen intereses militares, comerciales y energéticos.

Durante la misión, el S-81 Isaac Peral ha desarrollado una intensa actividad operativa que ha servido también para poner a prueba sus capacidades en un entorno multinacional. El submarino ha acumulado un total de 446 horas de inmersión y ha recorrido más de 2.043 millas náuticas durante su despliegue, según datos facilitados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

La participación de un submarino en este tipo de operaciones aporta un valor militar especialmente relevante. Su capacidad de operar de forma discreta y con un alto grado de sigilo permite vigilar áreas amplias sin ser detectado, lo que resulta fundamental para la obtención de inteligencia y para el seguimiento de posibles amenazas en el ámbito marítimo. Esta capacidad convierte a los submarinos en uno de los activos más valiosos en operaciones de vigilancia.

Además de su papel en la recopilación de información, los submarinos también desempeñan una función disuasoria clave. La simple presencia de este tipo de unidades, incluso cuando no es visible, obliga a cualquier potencial adversario a operar con mayores precauciones. En un entorno como el Mediterráneo, donde confluyen rutas comerciales y zonas de tensión geopolítica, esta capacidad contribuye a reforzar la estabilidad regional.

El despliegue del S-81 Isaac Peral ha estado bajo el mando del capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, al frente de una dotación compuesta por 55 militares. Tras completar la misión, el submarino ha regresado a su base en Cartagena, donde fue recibido por el mando de la Flotilla de Submarinos, cerrando así su participación en una operación que supone un nuevo paso en la integración del nuevo submarino español en las misiones internacionales.