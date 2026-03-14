GDELS-Santa Bárbara aprovecha la feria de armamento de Bruselas para potenciar las compras conjuntas en el seno de la UE

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha aprovechado su participación en la Brussels European Defence Exhibition & Conference (Bedex), celebrada en Bélgica, para reforzar su agenda institucional en el ámbito europeo. La empresa ha centrado sus encuentros en impulsar la cooperación industrial en defensa y promover mecanismos de compras conjuntas que permitan a los países de la Unión Europea acelerar el refuerzo de sus capacidades militares.

Durante la feria, el director de Relaciones Institucionales de la compañía, José Bayón, ha mantenido un encuentro con el director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, André Denk. En la reunión ha trasladado el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de la defensa europea y subrayado la importancia de impulsar soluciones industriales con propiedad intelectual europea ya probadas en operaciones.

En este contexto, la compañía puso como ejemplo la familia de vehículos blindados ASCOD, una plataforma que actualmente emplean cinco países del entorno de la OTAN. Según la empresa, se trata de un sistema con un alto grado de comunalidad tecnológica y gran interoperabilidad entre aliados, lo que facilita la integración logística, operativa y de mantenimiento entre diferentes ejércitos europeos.

La empresa también ha defendido el papel de la industria española de defensa como actor relevante dentro del ecosistema europeo. GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha destacado su capacidad industrial a través de sus tres centros en España y de una red de más de mil proveedores y colaboradores nacionales, que contribuyen al desarrollo y producción de sistemas militares terrestres.

Además, la compañía ha destacado su participación en varios proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa, orientados al desarrollo de nuevas capacidades terrestres avanzadas. Entre ellos se encuentran programas de cooperación industrial y tecnológica que buscan impulsar la innovación, reforzar la colaboración entre empresas europeas y consolidar una base industrial capaz de responder a las necesidades de seguridad del continente.