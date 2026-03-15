Airbus prepara los primeros drones de combate Kratos XQ-58A Valkyrie para volar subordinados a cazas Eurofighter

Airbus está preparando los dos primeros drones de combate Kratos XQ-58A Valkyrie que volarán con un sistema de misión europeo y que están destinados a la Fuerza Aérea de Alemania. Los aparatos se encuentran actualmente en las instalaciones de la compañía en Manching, cerca de Múnich, donde están siendo adaptados para realizar su primer vuelo en Europa a lo largo de este mismo año.

El proyecto se basa en una colaboración entre Airbus y la empresa estadounidense Kratos Defense & Security Solutions, fabricante original del Valkyrie. La idea es utilizar una plataforma ya probada en vuelo y equiparla con tecnología europea para acelerar la llegada de un sistema operativo de drones de combate colaborativos, conocidos como UCCA, al inventario de la Luftwaffe.

El elemento central del programa es el sistema de misión MARS, desarrollado por Airbus. Esta arquitectura de software incorpora capacidades avanzadas de autonomía y un núcleo basado en inteligencia artificial denominado MindShare. Este sistema está diseñado para sustituir al piloto humano y coordinar grupos de aeronaves tripuladas y no tripuladas en operaciones conjuntas dentro de un mismo entorno de combate.

El concepto operativo contempla que los drones puedan operar subordinados a cazas tripulados. En este caso, el Eurofighter Typhoon actuaría como aeronave de mando, capaz de dirigir y coordinar varias plataformas no tripuladas durante la misión. Para ello, Airbus está trabajando en mejoras de conectividad que permitan el intercambio de datos en tiempo real entre diferentes plataformas.

El Kratos XQ-58A Valkyrie es un dron de combate concebido para operar en misiones de alto riesgo que resultarían demasiado peligrosas para pilotos humanos. Puede desempeñar funciones de reconocimiento, guerra electrónica o ataque, tanto de forma autónoma como en cooperación con cazas tripulados, dentro del concepto conocido como loyal wingman o ala acompañante.

El objetivo de Airbus es ofrecer a Alemania un sistema operativo de drones de combate colaborativos antes de 2029. La estrategia consiste en combinar una plataforma aérea ya existente con un sistema de misión europeo soberano, lo que permitiría reducir los tiempos de desarrollo y abaratar los costes frente a un programa completamente nuevo diseñado desde cero.