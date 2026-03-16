El DiGAM Rosique visita las obras de la nueva fábrica de blindados de Indra en Gijón

El director general de Armamento y Material (DiGAM) del Ministerio de Defensa, el almirante Aniceto Rosique, ha visitado este lunes las instalaciones que Indra está acondicionando en Gijón para la fabricación de vehículos blindados. Durante el recorrido, los responsables de la compañía han explicado el avance de las obras y los trabajos que se están realizando para adaptar la planta asturiana a la producción y mantenimiento de plataformas militares terrestres.

La visita ha sido encabezada por el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y por el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, que acompañaron al DiGAM durante el recorrido por las instalaciones. Ambos han trasladado al responsable de Armamento del Ministerio de Defensa los planes de la empresa para reforzar sus capacidades industriales en el ámbito de los sistemas terrestres.

Uno de los puntos destacados del recorrido fue la nueva pista de pruebas con la que contará la fábrica. Esta instalación permitirá someter a los vehículos que salgan de las líneas de producción a diferentes ensayos antes de su entrega. La pista incluye rampas con pendientes del 60 por ciento, desniveles laterales del 40 por ciento, así como un foso y zonas de vadeo diseñadas para comprobar el comportamiento de los blindados.

Durante la visita también se ha mostrado el taller de integración de vehículos blindados, donde se ensamblarán distintos sistemas y componentes de estas plataformas. Según ha explicado la responsable de integración de Indra en Gijón, Carmen Sanz, estas instalaciones permitirán abordar tanto la fabricación de nuevos vehículos como la modernización y mantenimiento de plataformas militares a lo largo de toda su vida operativa.

La planta de Gijón está llamada a desempeñar un papel relevante en los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas y en iniciativas europeas para el desarrollo de nuevas plataformas terrestres. Indra prevé que desde estas instalaciones se aborden trabajos relacionados con carros de combate y vehículos de cadenas y ruedas, reforzando la capacidad industrial española en el ámbito de la defensa.