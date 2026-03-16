Grupo Oesía presenta sus tecnologías de simulación y comunicaciones seguras para el proyecto BACSI del Ejército del Aire

La multinacional española Grupo Oesía va a participar esta semana en el ejercicio tecnológico BACSI 2026, que se celebrará en instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en Albacete. La iniciativa busca impulsar el desarrollo del concepto de Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI) mediante la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas en el ámbito aeroespacial y de defensa.

El ejercicio pretende servir como banco de pruebas para diferentes capacidades tecnológicas que permitan modernizar las infraestructuras militares y mejorar la interoperabilidad entre sistemas. Durante las jornadas participarán empresas tecnológicas y personal militar con el objetivo de evaluar soluciones que refuercen la seguridad, la conectividad y la gestión operativa de las bases aéreas en futuros escenarios de operaciones.

En este contexto, Grupo Oesía presentará distintas capacidades tecnológicas centradas en tres áreas consideradas clave para la evolución de las bases aéreas modernas: la simulación avanzada, las comunicaciones tácticas seguras y la ciberseguridad. La compañía apuesta por el desarrollo de tecnología soberana de uso dual destinada a fortalecer el ecosistema nacional de defensa y apoyar la transformación tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Entre las soluciones que exhibirá destaca SPECTRE, un simulador avanzado diseñado para el entrenamiento cognitivo y la evaluación de pilotos. El sistema permite recrear entornos de vuelo altamente realistas y analizar diferentes parámetros fisiológicos y cognitivos del piloto, como el seguimiento ocular, la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno, con el objetivo de mejorar la seguridad en vuelo y optimizar la preparación operativa.

En el ámbito de las comunicaciones satelitales, la compañía mostrará FoldSat, un terminal militar portátil diseñado para operar con constelaciones de satélites de órbita baja en banda Ku. Este sistema permite desplegar conectividad de alta velocidad en escenarios donde la movilidad y la disponibilidad inmediata de comunicaciones resultan esenciales para garantizar la coordinación y el desarrollo de operaciones militares.

La empresa también presentará soluciones orientadas a reforzar la seguridad de las comunicaciones tácticas. Entre ellas se encuentra CERBERUS, un cifrador multiplataforma conforme a estándares OTAN que permite proteger comunicaciones de voz y datos en plataformas aéreas, navales y terrestres. A este sistema se suma ERMES, un cargador de claves diseñado para la generación, almacenamiento y distribución segura de claves criptográficas en entornos operativos.

En el ámbito de la ciberseguridad, la compañía exhibirá la plataforma OpenNAC Enterprise, desarrollada por su filial Cipherbit. Se trata de una solución europea de control de acceso a redes que permite mejorar la visibilidad y el control de los dispositivos conectados. Además, facilita el cumplimiento de normativas de seguridad como la directiva NIS2, el reglamento DORA o el Esquema Nacional de Seguridad.