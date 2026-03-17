Airbus elevará un 30% la producción de aviones C295 en su planta de Sevilla tras los contratos firmados con Defensa

Airbus ha decidido incrementar un 30 por ciento la producción del avión militar C295 en su planta de Sevilla, en respuesta directa al aumento de contratos firmados con el Ministerio de Defensa. La factoría pasará de fabricar 10 a 13 unidades al año, consolidando su papel como uno de los centros neurálgicos de la industria aeronáutica militar en España.

El aumento de ritmo productivo se apoya principalmente en el encargo de 34 aeronaves realizado por el Gobierno español. Este pedido incluye distintas versiones del C295, desde transporte táctico hasta configuraciones avanzadas de vigilancia y patrulla marítima, lo que obliga a adaptar los procesos industriales y elevar el nivel tecnológico de la cadena de montaje.

La planta sevillana ya opera prácticamente al límite de su capacidad, con todas las estaciones de producción ocupadas. Este incremento exigirá una reorganización interna y previsiblemente un refuerzo de recursos, tanto humanos como técnicos, para cumplir con los plazos comprometidos sin comprometer los estándares de calidad exigidos en programas de defensa.

Además, el salto no es únicamente cuantitativo, sino también cualitativo. Las nuevas versiones del C295 incorporan sistemas más sofisticados, especialmente en los modelos de patrulla marítima, diseñados para misiones de vigilancia, inteligencia y guerra antisubmarina. Esto añade una capa adicional de complejidad a la producción.

El calendario de entregas ya está definido. Las primeras unidades de transporte comenzarán a entregarse a finales de 2026, mientras que las versiones de vigilancia marítima llegarán previsiblemente durante el verano de ese mismo año. Este cronograma obliga a mantener un ritmo sostenido de fabricación en los próximos ejercicios.