La UE estudia la creación de reservas estratégicas de munición y dar apoyo a la industria para ampliar fábricas

La Unión Europea estudia dar un paso más en su política de defensa con la creación de reservas estratégicas de munición y un mayor respaldo a la industria para ampliar fábricas. La propuesta fue abordada este lunes en un desayuno informativo en Bruselas, donde responsables comunitarios y del sector analizaron las carencias actuales y las posibles soluciones para reforzar la capacidad productiva.

El comisario europeo Andrius Kubilius fue uno de los protagonistas del encuentro y defendió la necesidad de actuar con rapidez. A su juicio, Europa no puede permitirse repetir los errores recientes, cuando el envío de material a Ucrania dejó al descubierto las limitaciones de suministro y la falta de previsión en la planificación industrial.

Kubiluis subrayó que el principal problema no es solo la producción, sino la ausencia de visibilidad a largo plazo para las empresas. Sin pedidos garantizados, explicó, los fabricantes no asumen el riesgo de invertir en nuevas instalaciones o ampliar las existentes, lo que frena cualquier intento de aumentar la capacidad.

Por ello, defendió la creación de reservas como una herramienta clave para estabilizar la demanda. Este sistema permitiría a las instituciones europeas lanzar pedidos sostenidos en el tiempo, generando un flujo constante de trabajo que dé seguridad a la industria y facilite la toma de decisiones en materia de inversión.

El planteamiento se complementa con un mayor impulso a las compras conjuntas entre Estados miembros. Kubiluis insistió en que la fragmentación del mercado europeo sigue siendo uno de los grandes obstáculos, y abogó por una coordinación más estrecha que permita ganar escala y mejorar la eficiencia en la adquisición de material.

Además, durante el encuentro se abordó la necesidad de facilitar financiación para el sector. Las empresas reclaman acceso a capital en mejores condiciones para poder ejecutar proyectos de ampliación, mientras Bruselas estudia fórmulas para movilizar recursos públicos y privados que aceleren este proceso.

La iniciativa refleja un cambio de enfoque en la estrategia europea, cada vez más orientada a garantizar autonomía en materia de defensa. Las conclusiones del foro apuntan a que la UE quiere pasar de un modelo reactivo a otro planificado, en el que la industria disponga de estabilidad suficiente para responder a escenarios de alta demanda.