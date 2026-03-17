Quest Global y Gladtolink cierran un acuerdo para acelerar la transformación digital en la industria española de defensa

Quest Global y Gladtolink han sellado en las últimas horas una alianza estratégica con el objetivo de impulsar la transformación digital en la industria española de defensa. El acuerdo llega en un momento clave, marcado por el incremento de la inversión militar y la necesidad de modernizar capacidades industriales ante un entorno geopolítico cada vez más exigente.

La colaboración combina la experiencia en ingeniería de Quest Global con la plataforma de digitalización de Gladtolink. Ambas compañías aspiran a ofrecer soluciones que permitan a las organizaciones del sector optimizar sus procesos, integrar sistemas heredados y reforzar la protección de datos sensibles, elementos cada vez más críticos en el ámbito de la defensa.

El contexto actual ofrece una oportunidad singular para el sector. La llegada de fondos europeos y el aumento de la inversión nacional han abierto una ventana para ampliar la capacidad industrial y acelerar la adopción tecnológica. Sin embargo, las empresas también se enfrentan al riesgo de quedarse rezagadas si no avanzan con rapidez en su digitalización.

Desde Quest Global han subrayado que la seguridad, la eficiencia y la rapidez en el desarrollo de proyectos son factores determinantes en el escenario actual. La compañía ha considerado que esta alianza permitirá a sus clientes abordar estos retos con mayor confianza, apoyándose en su trayectoria en el sector y en soluciones tecnológicas consolidadas.

Por su parte, Gladtolink ha destacado que el acuerdo refuerza el impacto de sus herramientas en un entorno especialmente volátil. La firma pone el foco en la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias operativas y en mejorar la capacidad de respuesta de las empresas de defensa ante cargas de trabajo crecientes y escenarios complejos.

La alianza pretende posicionar a ambas compañías como socios estratégicos para el sector en España. El objetivo es facilitar la modernización de procesos clave y mejorar la resiliencia operativa de las empresas, en un contexto marcado por la escasez de talento especializado y la creciente competencia internacional en el ámbito de la defensa.