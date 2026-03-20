El plan militar que Dinamarca activó para frenar una invasión de EEUU a Groenlandia: explosivos y bolsas de sangre

Durante semanas, y lejos del foco mediático, Dinamarca activó un plan militar de contingencia ante un escenario impensable hasta hace poco: un posible ataque de Estados Unidos sobre Groenlandia. La información, desvelada por la radiotelevisión pública danesa DR, revela hasta qué punto Copenhague llegó a considerar real una amenaza procedente de su principal aliado en la OTAN.

El reportaje describe cómo el despliegue se articuló bajo la apariencia de ejercicios militares, una fórmula habitual para evitar alarmas innecesarias. Sin embargo, detrás de esa cobertura se escondía un refuerzo real de la presencia danesa en Groenlandia, con unidades preparadas para actuar en caso de crisis. El objetivo era claro: ganar tiempo y complicar cualquier operación externa en una isla de enorme valor estratégico.

Entre las medidas previstas, una destaca por su contundencia: el traslado de explosivos para inutilizar pistas de aterrizaje clave como las de Nuuk y Kangerlussuaq. Uno de los puntos centrales del plan pasaba por negar el acceso aéreo a una fuerza invasora, dificultando la llegada de tropas y material en las primeras horas de un hipotético conflicto. Era una estrategia clásica de denegación de área aplicada a un escenario ártico.

Pero la preparación no se limitó al plano táctico. Dinamarca también movilizó recursos sanitarios, incluyendo el envío de bolsas de sangre y material médico, anticipando un escenario con víctimas. Este detalle, recogido por DR, refleja que las autoridades no contemplaban únicamente una crisis diplomática, sino la posibilidad de enfrentamientos armados en suelo groenlandés, con todo lo que ello implica en términos logísticos y humanos.

Según la información publicada por DR, Dinamarca trató además de reforzar su posición buscando el respaldo de aliados europeos. La intención era generar un efecto disuasorio que hiciera inviable cualquier intervención unilateral, elevando el coste político y militar de una acción de ese tipo. El movimiento evidencia la preocupación por la seguridad en el Ártico y la fragilidad del equilibrio en la región.

Fuentes citadas por la radiotelevisión pública danesa llegan a comparar este episodio con la mayor crisis de seguridad para el país desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque finalmente no hubo confrontación, el simple hecho de que se activaran estos planes revela un cambio profundo en las percepciones estratégicas y en la confianza entre aliados en un entorno geopolítico cada vez más incierto.