España finaliza con éxito la evacuación de los 300 militares de Irak y estudia hacerlo también con los de Líbano

Las Fuerzas Armadas españolas han completado con éxito durante la jornada de este viernes la evacuación de los más de 300 militares que se encontraban desplegados en Irak, en el marco de las dos misiones internacionales que se desarrollan en el país, una bajo bandera de la OTAN y otra en el marco de la Coalición Internacional contra Estados Islámico. Una evacuación fruto de las consecuencias de inestabilidad provocada por la guerra en Irán.

La operación se ha desarrollado en varias fases. La primera fue para sacar del país a un grupo de 70 militares de operaciones especiales que se encontraban en el Kurdistán iraquí, en la ciudad de Erbil, donde ha fallecido un militar francés. Primero fueron evacuados hacia la frontera con Turquía y, una vez allí, hacia la base aliada de Incirlik, a donde acudió un avión de transporte A400M a recogerles.

La segunda fase ha tenido lugar durante las últimas horas y tenía como objetivo evacuar de suelo iraquí a los 240 militares, aproximadamente, que todavía quedaban en el país. Un proceso que se ha llevado a cabo con éxito durante la noche y en las primeras horas de la mañana. La gran mayoría de ellos se encuentran en Turquía, aunque hay otros que han salido hacia países no especificados junto a militares de otros países aliados.

"Esta misma mañana se ha completado la evacuación de todos los militares españoles que estaban en Irak. Han salido por la mañana, por vía aérea, junto con militares de otros países. Por tanto, podemos decir ya que, en este momento, los 200 militares que estaban en Irak están ya otros países de la zona. Están perfectamente a salvo", ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Todos los militares que estaban en Irak, como digo, están a salvo en Turquía y en otros países. Es una decisión que se ha tomado plenamente de acuerdo con nuestros aliados de la Alianza Atlántica. De hecho, algunas de las evacuaciones se han hecho con vuelos de otros países. Ahora estamos todos pendientes de la evolución de los acontecimientos en el Líbano", ha añadido la titular de Defensa.

Ese último comentario de Robles deja claro que el Ministerio de Defensa está estudiando la posibilidad de evacuar a los militares españoles desplegados ahora mismo en la Blue Line, la línea de separación entre Israel y Líbano, en un momento en el que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) han invadido el país vecino para tratar de acabar con infraestructuras del grupo terrorista Hezbolá.