Francia y Alemania se dan un mes para salvar su proyecto de caza de sexta generación y España queda a la espera

Francia y Alemania han decidido pisar el acelerador político para intentar salvar el programa FCAS, el ambicioso proyecto de caza de sexta generación europeo que atraviesa su momento más crítico. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han acordado en las últimas horas darse un mes para desbloquear una iniciativa atrapada por disputas industriales.

El ultimátum llega tras meses de tensiones entre las empresas implicadas, principalmente la francesa Dassault Aviation y la multinacional Airbus. Ambas compañías mantienen un pulso constante por el liderazgo tecnológico del futuro caza, especialmente en el diseño del avión tripulado. Esta falta de acuerdo ha paralizado decisiones clave y ha puesto en duda la viabilidad de un programa considerado estratégico para la defensa europea.

En este contexto, la intervención directa de Macron y Merz busca evitar el colapso definitivo del proyecto. La presión política responde al temor de que el FCAS acabe fragmentándose o, incluso, cancelándose si no se alcanza un compromiso industrial sólido. Berlín ha sido especialmente claro al fijar un plazo límite, consciente de que los retrasos ya comprometen los calendarios previstos.

El programa FCAS no es un simple desarrollo aeronáutico, sino un sistema de sistemas que incluye el caza de sexta generación, pero también drones subordinados, inteligencia artificial y conectividad en combate. Su objetivo es sustituir a los actuales cazas europeos a partir de 2040 y garantizar la autonomía estratégica del continente. Sin embargo, esa ambición choca con intereses nacionales y empresariales que dificultan la cooperación real.

España, como tercer socio del proyecto, observa la situación con cautela y preocupación. Participa a través de Indra y otras empresas, pero su papel ha quedado totalmente relegado en medio del enfrentamiento entre franceses y alemanes. El Gobierno español confía en que un acuerdo entre las dos potencias desbloquee el programa y permita avanzar sin quedar descolgado.

El riesgo de fracaso no es menor. En paralelo al FCAS, Alemania ha mostrado interés en alternativas como el programa GCAP impulsado por Reino Unido, Italia y Japón. Esta opción refuerza la presión sobre Francia y evidencia que el compromiso alemán con el proyecto europeo no es incondicional, sino supeditado a resultados concretos en el corto plazo.

El mes que ahora se han dado París y Berlín será decisivo. Si no logran resolver sus diferencias, el futuro del FCAS quedará seriamente comprometido. Y con él, no solo un proyecto industrial multimillonario, sino también la aspiración de Europa de contar con una defensa verdaderamente autónoma frente a Estados Unidos y otras potencias globales.