Volkswagen negocia fabricar la Cúpula de Hierro de Israel para evitar despidos en Alemania

Volkswagen mantiene conversaciones con la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems para reconvertir su planta de Osnabrück, en Alemania, y destinarla a la fabricación de componentes del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro (Iron Dome) en una operación orientada a preservar unos 2.300 puestos de trabajo.

Según informa The Financial Times, el proyecto contempla transformar esta fábrica, situada en el estado de Baja Sajonia, para producir distintos elementos del sistema de defensa israelí. Entre ellos figuran vehículos pesados de transporte, lanzadores y generadores eléctricos, aunque no incluiría la fabricación de misiles.

La planta de Osnabrück se encuentra en riesgo de cierre dentro del plan de ajuste de Volkswagen, que prevé el fin de la producción de vehículos en este centro a partir de 2027. La reconversión permitiría aprovechar infraestructuras existentes con una inversión limitada. El objetivo sería mantener la totalidad de la plantilla e incluso ampliarla, aunque la participación en la nueva actividad dependería de la decisión individual de los trabajadores.

Acuerdo con Rafael y apoyo institucional

El posible acuerdo implicaría una colaboración directa con Rafael Advanced Defence Systems, empresa pública israelí responsable del desarrollo de la Cúpula de Hierro. La compañía prevé además establecer en Alemania una instalación separada para la producción de misiles, que requiere infraestructuras específicas.

Según The Financial Times, el Gobierno alemán respalda la iniciativa, en un contexto de impulso al gasto en defensa y de búsqueda de nuevas salidas para sectores industriales afectados por la crisis que sufre el sector automovilístico alemán. La producción podría comenzar en un plazo de entre 12 y 18 meses, siempre que se complete la transición y exista acuerdo con la plantilla.

Giro del sector automovilístico

La iniciativa se enmarca en un contexto de dificultades para la industria automovilística alemana, que afronta una caída de beneficios por la competencia internacional y la transición hacia el vehículo eléctrico.

En este escenario, algunas empresas buscan alianzas con el sector de defensa, que experimenta un crecimiento impulsado por el aumento del gasto militar en Europa. Alemania prevé destinar más de 500.000 millones de euros a defensa antes de 2030, con especial atención a los sistemas de defensa aérea.

Volkswagen ya mantiene actividad vinculada al ámbito militar a través de MAN, su filial de vehículos industriales, en colaboración con Rheinmetall.

La Cúpula de Hierro en Europa

Rafael aspira a comercializar el sistema Cúpula de Hierro en países europeos, incluida Alemania, tras el refuerzo de las capacidades defensivas de los estados europeos tras la invasión de Ucrania.

El sistema Cúpula de Hierro lo utiliza Israel para interceptar cohetes de corto alcance, con una tasa de interceptación superior al 90% según los datos que proporciona Israel.

Por su parte, la compañía israelí ya cuenta con presencia industrial en Alemania a través de acuerdos para la producción de misiles Spike y otros sistemas defensivos en colaboración con empresas locales.