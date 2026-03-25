El Pentágono envía a Irán más de 2.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada

En medio de las negociaciones con el régimen que buscan la reapertura del Estrecho de Ormuz, medios estadounidenses citando fuentes oficiales afirman que el Pentágono ha ordenado un importante envío de tropas de élite a la zona. En concreto, habría ordenado el despliegue de unos 2.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada, una división de infantería paracaidista del Ejército estadounidense creada en 1917 y que participó, entre otras misiones, en el Desembarco de Normandía.

Buena parte de estos militares pertenecerían a la denominada Fuerza de Respuesta Inmediata de la división, entrenada específicamente para desplegarse en misiones como evacuaciones de emergencia o toma de infraestructuras críticas en 18 horas. Las mismas fuentes señalan que su llegada a la zona no significa que vayan a desplegarse por territorio iraní, aunque desde hace días se especula con esa posibilidad. Medios como The Washington Post señalan cómo se comenzó a hablar del despliegue de la 82.ª División Aerotransportada después de que interrumpiera de forma abrupta unas maniobras en Luisiana cuando Trump lanzó su ofensiva contra Irán.

El envío de esta división de élite se suma al despliegue en la zona de tres nuevos buques de guerra, entre ellos el buque anfibio de asalto USS Boxer, con unos 4.500 soldados a bordo, pertenecientes entre otras a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines con base en Okinawa y que cuenta con unos 2.200 efectivos y la 11.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de San Diego.

Trump estaría barajando, según fuentes oficiales, la toma de la isla de Kharg, sobre la que lanzó un ataque hace unas semanas y que constituye un punto clave para la infraestructura petrolífera iraní. Desde allí, el régimen exporta el 90 % de su crudo. Las especulaciones apuntan que estas fuerzas de élite podrían intentar tomar la isla rápidamente en medio de la previsible respuesta del régimen con drones y misiles.

Un "regalo muy grande" de Irán

Mientras se ejecutan estos movimientos de tropas, Donald Trump volvió a lanzar este martes un mensaje conciliador desde la Casa Blanca. Según reveló, las autoridades iraníes le habían hecho "un regalo muy grande" que vinculó con el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la ofensiva y que está estrangulando el mercado mundial de gas y petróleo.

"Nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Era un regalo muy importante, de un valor incalculable, y no les voy a decir qué es, pero era un premio muy significativo", dijo en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que el obsequio está "relacionado con el petróleo y el gas" para posteriormente agregar que tiene que ver "con el flujo (de crudo), con el estrecho". A su juicio, el regalo muestra que su Administración está "tratando con las personas adecuadas". "Son los únicos que podrían haberlo hecho", apuntó, "realmente estamos ante un cambio de régimen. Es un cambio de régimen, porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que fueron los que crearon todos esos problemas".

Por otro lado, Trump insistió en que desde el domingo se han abierto "conversaciones muy sólidas" después de que lanzara un ultimátum de 48 horas sobre las infraestructuras energéticas del país si no se abría el estrecho y que finalmente decidió retrasar cinco días.

Según el presidente estadounidense, "no van a tener armas nucleares. Estamos hablando de eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento". Irán, por su parte, niega la existencia de negociaciones.