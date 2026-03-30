El Gobierno cierra el espacio aéreo a los aviones de Furia Épica mientras destapan más movimientos en Rota y Morón

Tras un fin de semana en el que Pedro Sánchez ha vuelto a enarbolar el "no a la guerra", el Gobierno ha anunciado, previo adelanto a El País, el cierre del espacio aéreo español a los vuelos implicados en la ofensiva contra Irán bajo la denominada operación Furia Épica.

La restricción, según lo adelantado al diario de Prisa y luego confirmado por fuentes del Ejecutivo, contempla no solo la prohibición del uso de las bases militares de Rota y Morón sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español. Afectaría a los despegues desde suelo nacional y también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en el Reino Unido o Francia.

Mientras El País destaca que la medida implica no aprobar los sobrevuelos de bombarderos o de aviones cisterna implicados en la operación, y menciona una única excepción, el tránsito o aterrizaje en situaciones de emergencia, El Mundo apunta también este lunes al uso rutinario de Rota y Morón para aeronaves que estarían participando de forma indirecta en la operación, imprescindibles para la logística del Ejército estadounidense.

Fuentes del Ejército del Aire citadas por El Mundo apuntan a "movimientos" de aviones tipo Hércules y Globemaster para abastecer a las tropas y garantizar la movilidad rápida de los equipos. Apuntan, además, a los vuelos hacia otras bases europeas como escala previa a la zona de conflicto en las que España solo debe autorizar el plan de vuelo inicial, sin tener por qué conocer sus próximos destinos. El diario cifra en 70 los vuelos de este tipo detectados desde que comenzara la ofensiva mientras sus fuentes apuntan a un "aumento de movimientos" en estas semanas en ambas bases, que en su opinión, evidenciarían "la importancia" de Rota y Morón "para llevar a cabo la ofensiva en Irán, de eso no hay duda, aunque los aviones no viajen de España a Oriente Medio directamente".

Entre tanto, en una entrevista en la cadena SER, el nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha precisado que el cierre forma parte o entra dentro de la decisión que tomó el Gobierno de España, que era de "no participar y de no contribuir en este caso a una guerra iniciada de manera unilateral y en contra del derecho internacional".

En cuanto a su impacto en las relaciones comerciales con Estados Unidos después de las múltiples advertencias lanzadas por Trump contra España, Cuerpo ha asegurado que estas relaciones están igual que lo estaban antes de que comenzara esta ofensiva en el Golfo Pérsico y prevé que siga siendo así: "No, las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas, porque ya lo dijimos desde un primer momento, la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea".

Por otro lado, ha asegurado que el Ejecutivo está intentando "mejorar las relaciones también a nivel bilateral, España-Estados Unidos, por ejemplo, reforzando en este caso la presencia de instituciones españolas", que ayudan con las oficinas comerciales y económicas a las empresas a establecerse en Estados Unidos. "Vamos a abrir dos oficinas nuevas, en Boston y en Houston, que se suman a la que tenemos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington y Chicago, para ser capaces de ayudar a que nuestras empresas sigan implantándose de manera efectiva y exitosa en Estados Unidos".