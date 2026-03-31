Japón se rearma y despliega sus primeros misiles de largo alcance

Japón ha dado un paso histórico al desplegar sus primeros misiles de largo alcance de fabricación nacional en dos bases militares clave, otorgándose así capacidad de contraataque. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, confirmó en una rueda de prensa la instalación de estos misiles de nueva generación, capaces de alcanzar un radio de acción de aproximadamente mil kilómetros.

El despliegue se ha llevado a cabo en dos bases de las Fuerzas de Autodefensa japonesas: una en la prefectura de Kumamoto, al sur del archipiélago, y otra en la de Shizuoka, en el centro del país.

Se trata de misiles antibuque Tipo 25 –una versión modernizada del Tipo 12, con un alcance de casi 1.000 kilómetros–. Koizumi enfatizó que esta nueva capacidad de defensa a distancia "permite hacer frente a fuerzas enemigas que intenten invadir" el país y salvaguardar la seguridad del personal, especialmente ante un escenario global que, según sus palabras, es "el más complejo y severo desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, lamentó que este despliegue podría obligar a Moscú a tomar medidas para "mantener su capacidad defensiva" ante un despliegue militar de este tipo.

Mejoras recientes

En respuesta a preguntas sobre un posible despliegue similar en la isla de Yonaguni, el ministro negó planes concretos, pero aseguró que el gobierno de Sanae Takaichi "continuará reforzando el sistema de defensa en la región suroccidental", una zona de alta sensibilidad geoestratégica.

La noticia se produce apenas unos días después de que Japón anunciara que su destructor Chokai ha sido modificado en Estados Unidos para poder lanzar misiles 'Tomahawk', sumando así una capacidad ofensiva adicional y de gran alcance, reforzada por la tecnología estadounidense con un alcance de 1.600 kilómetros.

Estos desarrollos militares coinciden con un periodo de crecientes tensiones entre Tokio y Pekín, evidenciadas desde finales de 2025, cuando la primera ministra Sanae Takaichi declaró que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán.